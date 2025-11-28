Emtia piyasasına yeni oyuncu: Belediye şirket kurup sektöre girdi

FİNANS MERKEZİNDE EKSİK TAMAMLANDI

Çin ana karasının önde gelen finans merkezlerinden biri olan Şanghay, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası gibi dev kurumlara ev sahipliği yapmasına rağmen, ilginçtir ki bugüne kadar Hangzhou ya da Xiamen gibi şehirlerde bulunan büyük ölçekli, devlet destekli bir genel ticaret şirketinden yoksundu.