Emtia piyasasına yeni oyuncu: Belediye şirket kurup sektöre girdi

Kasım 28, 2025 14:42
1
Altın

Şanghay yönetimi, küresel hammadde ticaretinde daha güçlü bir konuma gelmek için devlet destekli yeni bir emtia şirketi kurdu. Yeni yapı, üretimden tedarik zincirine kadar uzanan entegre bir modelle çalışacak.

2

Şanghay, hem yerel hem de küresel emtia piyasalarında etkisini büyütmek için önemli bir adım attı. Şehir yönetimi, “Shanghai Guomao Holding Co.” adlı devlet destekli yeni ticaret şirketinin açılışını Belediye Başkanı Gong Zheng’in de katıldığı bir törenle duyurdu. Açıkçası, uzun süredir beklenen bir adım gibi duruyor.

Yeni şirketin hedefi oldukça net: Stratejik sektörlerde güçlü, uluslararası ölçekte rekabet edebilecek bir emtia ticaret ve yatırım platformu kurmak.

3

FİNANS MERKEZİNDE EKSİK TAMAMLANDI

Çin ana karasının önde gelen finans merkezlerinden biri olan Şanghay, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası gibi dev kurumlara ev sahipliği yapmasına rağmen, ilginçtir ki bugüne kadar Hangzhou ya da Xiamen gibi şehirlerde bulunan büyük ölçekli, devlet destekli bir genel ticaret şirketinden yoksundu.

4

Bu boşluğu ise çoğunlukla özel firmalar dolduruyordu. Maike Metals International ve Trafigura Group gibi yabancı devler şehirdeki emtia ticaretinin başlıca aktörleriydi. Yeni şirketle birlikte Şanghay’ın bu alanda daha iddialı bir pozisyon almaya hazırlandığı anlaşılıyor.

5

ÜRETİMDEN ZİNCİRE UZANAN ENTEGRE MODEL

Belediye yönetimi, Shanghai Guomao’nun hem fiziki hem de türev işlemleri kapsayan entegre bir modelle çalışacağını açıkladı. Yani şirket sadece hammadde alım satımıyla sınırlı kalmayacak; üretimden tedarik zincirine, oradan da sektörün son aşamalarına kadar uzanan geniş bir alanda faaliyet gösterecek.

Doğrusu bu yaklaşım, Şanghay’ın küresel emtia piyasalarındaki ağırlığını artırma hedefiyle uyumlu görünüyor.

6

DEV SERMAYE İLE GELİYOR

Şirketin kayıtlı sermayesi 13 milyar yuan olarak açıklandı. Bu bilgi, hissedarlardan Shanghai International Port Group’un ay başında yaptığı bir başvuruda yer aldı. Böyle büyük bir sermaye, şirketin daha ilk günden küresel oyuncularla aynı masaya oturmayı hedeflediğini gösteriyor.

