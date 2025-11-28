Bitcoin’li ‘sınırsız para hilesi’ tıkandı: Strategy büyük çıkmazda

650 bin Bitcoin taşıyan Strategy’nin hisse değeri, artık elindeki varlıkların bile altına indi. Şirketin içinde bulunduğu tablo hem kendi geleceği hem de kripto dünyası için alarm veriyor.

Bir zamanlar Amerikan borsalarının yıldızı olan, eski adıyla MicroStrategy, yeni adıyla Strategy… Daha birkaç ay öncesine kadar S&P 500’e girmesi konuşuluyordu. Bugün ise masadaki soru şu: Bu şirket daha ne kadar dayanabilir?