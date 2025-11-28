Bitcoin’li ‘sınırsız para hilesi’ tıkandı: Strategy büyük çıkmazda

Kategoriler
650 bin Bitcoin taşıyan Strategy’nin hisse değeri, artık elindeki varlıkların bile altına indi. Şirketin içinde bulunduğu tablo hem kendi geleceği hem de kripto dünyası için alarm veriyor.
Bir zamanlar Amerikan borsalarının yıldızı olan, eski adıyla MicroStrategy, yeni adıyla Strategy… Daha birkaç ay öncesine kadar S&P 500’e girmesi konuşuluyordu. Bugün ise masadaki soru şu: Bu şirket daha ne kadar dayanabilir?
Yaz aylarında piyasa değeri, S&P 500 dışında kalan ABD şirketlerinin neredeyse tamamını geride bırakan Strategy, Bitcoin üzerinden yazdığı “başarı hikâyesi”yle yatırımcıların gözdesiydi. Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor, sıradan bir yazılım firmasını adeta dev bir Bitcoin aracına dönüştürmeyi başarmış, hisseler de bu dönüşümü katbekat primle ödüllendirmişti.
Ama rüzgâr şimdi başka yönden esiyor. Financial Times’tan Nikou Asgari ve Jill Shah’ın dikkat çektiği gibi:
“Saylor’un şirketinin değeri, elindeki Bitcoin miktarının altına düştü. Yatırımcılar, kripto fiyatlarına ve sürekli hisse–tahvil ihraçlarına dayanan iş modelinin çözülmeye başladığını düşünüyor.”
Kaiko’nun kıdemli analisti Adam Morgan McCarthy, Strategy gibi varlıklarını ve borçlanmalarını kriptoya bağlayan şirketleri uyarırken hiç de iyimser konuşmuyor:
“Bu şirketlerde bir yangın satışı yaşanacak. Durum daha da kötüleşecek. Fiyatlar düşmeye başladıktan sonra dibe doğru bir yarış kaçınılmaz.”
Bu arada Strategy, ilk ciddi sınavıyla gelecek ay karşılaşacak. Şirketin çeşitli imtiyazlı hisseleri için 120 milyon dolarlık bir ödeme vadesi geliyor. Oysa üçüncü çeyrek sonunda kasada sadece 54 milyon dolar vardı. Sonrasında 620 milyon euroluk imtiyazlı hisse satışı yapıldı ama bu da tablonun ağırlığını hafifletmeye yetmiş değil.
Asıl tehdit ise ocak ortasında beklenen MSCI incelemesi. Endeks sağlayıcısı, toplam varlıklarının yarısından fazlası dijital paralardan oluşan şirketleri endeksten çıkarmayı öneriyor. Gerekçe de net: Bu tür şirketler, faaliyet şirketinden çok yatırım fonu gibi davranıyor.
Üstüne geçen hafta JPMorgan, Strategy’nin hem MSCI ABD Endeksi’nden hem de Nasdaq 100’den çıkarılabileceği uyarısını yaptı.
Bu olur mu? Olursa etkisi büyük olur:
Pasif fonlar 2,8 milyar dolara kadar Strategy hissesi satmak zorunda kalabilir. Şu anda pasif fonların elindeki toplam miktar 9 milyar dolar civarında.
Bu yüzden endeksten çıkarılmak, Strategy için “varoluşsal risk” anlamına geliyor.
Strategy’nin elindeki yaklaşık 650 bin Bitcoin, yani toplam arzın yüzde 3’ünden fazlası… Bu dev pozisyon, şirketi yıllardır Bitcoin’in en büyük kurumsal savunucusuna dönüştürdü.
Ancak Bitcoin fiyatı sert düşünce işler bir anda tersine döndü. Hisse zaten son üç ayda yüzde 50 erimiş durumda.
Saylor ise MSCI’ın olası hamlesine alışılmadık bir açıklamayla karşı çıktı. İlginç olan, Saylor’un 2022’de kendi şirketi için “fiilen bir spot Bitcoin ETF'si gibi çalışıyoruz” demiş olmasıydı. Bugünkü savunmayla bu sözlerin yan yana pek oturmadığı açık.
Strategy’nin yıllardır uyguladığı iş modeli basitti ama riskliydi:
Hisse satarak Bitcoin almak.
Bu modelin çalışması için iki şey gerekiyordu:
1.Hisselerin Bitcoin karşısında yüksek primle işlem görmesi
2.Sermaye piyasalarına erişimin sürekli açık olması
Uzun süre her şey yolunda gitti. Hisse primleri bazen net varlık değerinin üç katına kadar çıkmıştı. Şirket bu sayede yüksek fiyatla hisse satıp görece ucuz Bitcoin toplayabiliyor; bu da hissedarlar için değer oluşturuyordu.
Hatta bu döngü öyle bir noktaya geldi ki, birçok yatırımcı bunu “sınırsız para hilesi” olarak adlandırıyordu.
Ama sistemin gizli bir kusuru vardı.
Spot Bitcoin ETF’leri piyasaya çıkınca yatırımcıların Strategy’ye ihtiyacı azaldı
→ daha temiz, daha ucuz seçenekler ortaya çıktı.
Şirketin sürekli hisse satması da
→ piyasadaki yeni arz nedeniyle premiumu aşındırdı.
Prim düşünce, model çöktü.
Artık hisse satarak Bitcoin almanın ekonomik bir avantajı kalmadı.
Bugün Strategy’nin karşısında ağır bir tablo duruyor:
8 milyar doların üzerinde dönüştürülebilir borç
Yıllık 700 milyon dolar civarında imtiyazlı hisse temettüsü
Neredeyse sıfır operasyonel nakit akışı