Mersin elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 28 Kasım Cuma Yenişehir elektrik arızası

Mersin'in birçok bölgesinde meydana gelen elektrik arızası sonrasında ekipler çalışmalara başladı.
1) 09:30 – 17:30
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak:
Halil Giran, Sahil, 49232, 49221, 49234, 49235, Balaban, 49229, 49236, Sahil Yolu
Bitiş Saati: 17:30
2) 09:30 – 17:30
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak:
Söğütlüpınar, Cennet
Bitiş Saati: 17:30
3) 09:45 – 17:45
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak:
Yahya Kemal Beyatlı, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Çaltana, Söğütlüpınar, Cennet, Karanfil, Yeni Yol, 45115, 45117, 45119, Arif Nihat Asya, 45109
Bitiş Saati: 17:45
Anlık Arızalar
Aşağıdaki bölgelerde arıza vardır; enerji en kısa sürede verilecektir. Bitiş saati belirtilmemiştir.
Çamlıca – Koru Sokak
Viranşehir – 34338 Sokak
Çamlıca – Vatan Sokak
Viranşehir – 34315 Sokak
Fatih – 30034 Sokak
Atatürk – 31104 Sokak
Atatürk – 31057 Sokak
Atatürk – 31059 Sokak
1) 09:30 – 17:30 Arası Planlı Kesinti
Bu saatler arasında etkilenecek cadde ve sokaklar:
1, 10, 15, 16, 18, 19, 2, 20 (Erçel), 21, 23, 3, 3., 31, 32, 38, 4, 4101, 4104, 4107, 4110, 41100, 41102, 41103, 41104, 41108, 41120, 41125, 41126, 4113, 41131, 4115, 4119, 4123, 4126, 4130, 4133, 4136, 4137, 4140, 4142, 4146, 4148, 4152, 4155, 4156, 4159, 4162, 4163, 4164, 4166, 4168, 4170, 4176, 4179, 4184, 4186, 4189, 4190, 4196, 4197, 6, 8, 9_1, Atatürk, Atatürk (Erçel), İstiklal, Zafer, 40001, 4002, 4003, 4004, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011, 4013, 4014, 4015, 4018, 4020, 4023, 4028, 4030
Bitiş saati: 17:30
2) 11:00 – 17:00 Arası Planlı Kesinti
Etkilenen cadde ve sokaklar:
27152, 9.2, 9.1, 27107, 27109, 27115, 38, Ali Kaya Mutlu
Bitiş saati: 17:00
Anlık Arızalar
Enerji Verilme Saati Belirtilmeyen Arızalar
Aşağıdaki bölgelerde arıza mevcut ve enerji en kısa sürede sağlanacak:
Menteş (Nevit Kodallı Sokak)
Karahacılı (3614 Sokak)
Dumlupınar (1520 Sokak)
Güvenevler (1907 Sokak)
Eğriçam (2223 Sokak)
Eğriçam (2224 Sokak)
Eğriçam (2256 Sokak)
Eğriçam (2232 Sokak)
Güvenevler (1 Sokak) – ilk kayıt
Güvenevler (1903 Sokak)
Güvenevler (1902 Sokak)
Akkent (2366 Sokak)
Bitiş saati: Belirtilmedi (çalışmalar devam ediyor)
Enerjinin 28.11.2025 Saat 15:21'de Verilmesi Planlanan Arızalar
Barbaros (Hüseyin Okan Merzeci Sokak)
Eğriçam (22107 Sokak)
Güvenevler (1 Sokak) – ikinci kayıt
Değirmençay (4157 Sokak)
Bitiş (planlanan enerji verme) saati: 15:21