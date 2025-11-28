Menü Kapat
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Mersin elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 28 Kasım Cuma Yenişehir elektrik arızası

Bugün Mersin'de meydana gelen elektrik kesintisinin ardından vatandaşlar elektrikler ne zaman gelecek araştırmasına başladı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.11.2025
saat ikonu 14:01
|
GÜNCELLEME:
28.11.2025
saat ikonu 14:01

'in birçok bölgesinde meydana gelen elektrik arızası sonrasında ekipler çalışmalara başladı.

MERSİN ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

1) 09:30 – 17:30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak:
Halil Giran, Sahil, 49232, 49221, 49234, 49235, Balaban, 49229, 49236, Sahil Yolu

Bitiş Saati: 17:30

2) 09:30 – 17:30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak:
Söğütlüpınar, Cennet

Bitiş Saati: 17:30

3) 09:45 – 17:45

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak:
Yahya Kemal Beyatlı, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Çaltana, Söğütlüpınar, Cennet, Karanfil, Yeni Yol, 45115, 45117, 45119, Arif Nihat Asya, 45109

Bitiş Saati: 17:45

Anlık Arızalar

Aşağıdaki bölgelerde vardır; enerji en kısa sürede verilecektir. Bitiş saati belirtilmemiştir.

Çamlıca – Koru Sokak

Viranşehir – 34338 Sokak

Çamlıca – Vatan Sokak

Viranşehir – 34315 Sokak

Fatih – 30034 Sokak

Atatürk – 31104 Sokak

Atatürk – 31057 Sokak

Atatürk – 31059 Sokak

MERSİN YENİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 KASIM

1) 09:30 – 17:30 Arası Planlı Kesinti

Bu saatler arasında etkilenecek cadde ve sokaklar:

1, 10, 15, 16, 18, 19, 2, 20 (Erçel), 21, 23, 3, 3., 31, 32, 38, 4, 4101, 4104, 4107, 4110, 41100, 41102, 41103, 41104, 41108, 41120, 41125, 41126, 4113, 41131, 4115, 4119, 4123, 4126, 4130, 4133, 4136, 4137, 4140, 4142, 4146, 4148, 4152, 4155, 4156, 4159, 4162, 4163, 4164, 4166, 4168, 4170, 4176, 4179, 4184, 4186, 4189, 4190, 4196, 4197, 6, 8, 9_1, Atatürk, Atatürk (Erçel), İstiklal, Zafer, 40001, 4002, 4003, 4004, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011, 4013, 4014, 4015, 4018, 4020, 4023, 4028, 4030

Bitiş saati: 17:30

2) 11:00 – 17:00 Arası Planlı Kesinti

Etkilenen cadde ve sokaklar:

27152, 9.2, 9.1, 27107, 27109, 27115, 38, Ali Kaya Mutlu

Bitiş saati: 17:00

Anlık Arızalar
Enerji Verilme Saati Belirtilmeyen Arızalar

Aşağıdaki bölgelerde arıza mevcut ve enerji en kısa sürede sağlanacak:

Menteş (Nevit Kodallı Sokak)

Karahacılı (3614 Sokak)

Dumlupınar (1520 Sokak)

Güvenevler (1907 Sokak)

Eğriçam (2223 Sokak)

Eğriçam (2224 Sokak)

Eğriçam (2256 Sokak)

Eğriçam (2232 Sokak)

Güvenevler (1 Sokak) – ilk kayıt

Güvenevler (1903 Sokak)

Güvenevler (1902 Sokak)

Akkent (2366 Sokak)

Bitiş saati: Belirtilmedi (çalışmalar devam ediyor)

Enerjinin 28.11.2025 Saat 15:21'de Verilmesi Planlanan Arızalar

Barbaros (Hüseyin Okan Merzeci Sokak)

Eğriçam (22107 Sokak)

Güvenevler (1 Sokak) – ikinci kayıt

Değirmençay (4157 Sokak)

Bitiş (planlanan enerji verme) saati: 15:21

