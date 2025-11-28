Menü Kapat
18°
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Güzide Duran'dan Fikret Orman itirafı: Hiç pişman değilim

Eşi Adnan Aksoy ile boşanma aşamasında olan Güzide Duran, Fikret Orman ile aşk yaşamasıyla gündemden düşmüyor. Çocuklarını göremediği için çok yıprandığını belirten Güzide Duran, aldığı kararların hiçbirinden pişman olmadığını belirtti.

Güzide Duran'dan Fikret Orman itirafı: Hiç pişman değilim
Güzide Duran, 16 yıllık eşi Adnan Aksoy'dan boşanmadan, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün eski başkanı ile birliktelik yaşaması nedeniyle bir süredir gündemde bulunuyor.

GÜZİDE DURAN ARTIK TEPKİLERİ UMURSAMIYOR

Güzide Duran, son zamanlarda Fikret Orman ile yaşadığı aşkla tepkilerin odağında yer alıyor. Fikret Orman ile birlikteliğini, Adnan Aksoy ile kararı almasından sonra başladığını dile getiren Güzide Duran, gelen tepkileri de umursamadığını belirtti.

Güzide Duran'dan Fikret Orman itirafı: Hiç pişman değilim

Her fırsatta Fikret Orman ile mutlu bir birlikteliği olduğunu dile getiren Güzide Duran, itiraflarıyla da dikkatleri üzerine çekti. Çocuklarını göremeyen Güzide Duran, "Bu süreçte çocuklarımla çok ayrı kaldık. Çok üzülüyorum elimden bir şey de gelmiyor. Bu durum beni yıprattı" dedi.

Güzide Duran'dan Fikret Orman itirafı: Hiç pişman değilim

GÜZİDE DURAN: HİÇ PİŞMAN DEĞİLİM

Aldığı hiçbir karardan pişman olmadığını belirten Güzide Duran, "İşimle gündeme gelmek isterdim ama ne yazık ki özel hayatımla gündeme geldim. Asıl önemli olan gidebilmeye cesaret etmek. Mutluluğu yakalamak için o adımı atmak gerekiyor. Ben de o kararı verdim hiç de pişman değilim" dedi.

