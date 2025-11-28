Morgan Stanley’nin temettü vergisi oyununa rekor ceza

Kategoriler
Hollanda Savcılığı, bankacılık devi Morgan Stanley’nin iki birimine temettü vergisi üzerinden kurulan usulsüz yapılar nedeniyle toplam 101 milyon euro ceza kesti.
Hollanda Kamu Savcılığı (OM), Morgan Stanley’nin Londra ve Amsterdam’daki iki birimine temettü vergisini dolanmak için kurulan bir yapı nedeniyle toplam 101 milyon euro ceza verildiğini açıkladı. Açıkçası cezanın büyüklüğü bile, konunun Hollanda makamlarınca ne kadar ciddiye alındığını gösteriyor.
Savcılık, bu yaptırımın 2024 sonunda Hollanda Vergi Dairesi ile sağlanan uzlaşmadan tamamen bağımsız olduğunu özellikle vurguladı. Yani ortada hem mali hem de cezai anlamda çifte bir süreç var.
Hollanda’da yerli hissedarlar ödedikleri temettü vergisini mahsup edebiliyor ancak yabancı yatırımcıların böyle bir hakkı yok. İşte tam bu noktada Morgan Stanley’nin, yetkililere göre, bu farkı aşmak için özel bir yapı kurduğu ifade ediliyor.
OM’nin açıklamasına göre banka, vergi iadesi alma hakkı bulunmayan taraflara usulsüz biçimde temettü vergisi iadesi sağladı. Yani ortada, yabancı yatırımcıyı yerli yatırımcı gibi gösteren, kâğıt üzerinde işleyen bir mekanizma olduğu anlaşılıyor.
Savcılık, yılın başlarında bankayı mahkemeye çağıracağını duyurmuştu. Fakat süreç beklenmedik bir şekilde değişti. Morgan Stanley, dava resmen başlamadan hemen önce cezayı kabul etmeyi tercih etti. Kurumun büyük bir hukuk mücadelesine girmek istemediği açık.
Banka kısa bir açıklama yaparak, “Bu tarihsel konunun çözüme kavuşmasından memnuniyet duyuyoruz” dedi. Ayrıca gündemdeki yapının 12 yıldan uzun süre önce verilen kurumlar vergisi beyannameleriyle ilgili olduğunu belirtmeleri de dikkat çekici. Yani dosya yeni değil fakat etkileri bugün ortaya çıkıyor.