Morgan Stanley’nin temettü vergisi oyununa rekor ceza

HOLLANDA HUKUKUNDAKİ BOŞLUK NASIL KULLANILDI?

Hollanda’da yerli hissedarlar ödedikleri temettü vergisini mahsup edebiliyor ancak yabancı yatırımcıların böyle bir hakkı yok. İşte tam bu noktada Morgan Stanley’nin, yetkililere göre, bu farkı aşmak için özel bir yapı kurduğu ifade ediliyor.

OM’nin açıklamasına göre banka, vergi iadesi alma hakkı bulunmayan taraflara usulsüz biçimde temettü vergisi iadesi sağladı. Yani ortada, yabancı yatırımcıyı yerli yatırımcı gibi gösteren, kâğıt üzerinde işleyen bir mekanizma olduğu anlaşılıyor.