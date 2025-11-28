Teslim olan Filistinli sivilleri infaz ettiler! İsrail'in katliamı anbean kaydedildi

İşgalci İsrail güçleri, Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin şehrindeki bir evi kuşattı. Kuşatma ve burada 2 Filistinlinin İsrail güçlerince infaz edildiği anların görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Mısır merkezli el-Gad TV'nin yayınladığı görüntülere göre, İsrail güçlerince kuşatılan evden 2 Filistinlinin elleri havada çıkarak teslim olduğu görülüyor.

Cenin Mülteci Kampı yakınlarındaki Cebel Ebu Zahir bölgesinde kaydedildiği belirtilen görüntüde İsrail güçlerinin, Filistinlilerden buldozerlerle bir kısmını yıktıkları eve tekrar girmelerini istediği kameraya yansıyor.

Elleri havada olan 2 Filistinli içeriye doğru adım attıktan sonra İsrail askerleri onların üzerine ateş açıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Cebel Ebu Zahir bölgesinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Muntasır Billah Mahmud Kasım Abdullah (26) ile Yusuf Ali Yusuf Asaisa'nın (37) hayatını kaybettiği ve naaşlarının da alıkonulduğu ifade edildi.

Öte yandan katliamcı İsrail ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2 Filistinlinin infaz edildiği saldırıyı doğruladı.

Açıklamada, Filistinli gruplarla "bağlantılı olduğu" ileri sürülen bu kişilerin "arandığı" iddia edildi.

Kuşatma sonrası 2 Filistinlinin binadan çıktığı belirtilen açıklamada, işgalci İsrail güçlerinin bu kişilere ateş açtığı itiraf edildi.

Teslim olan 2 Filistinlinin infaz edildiği saldırının ise incelendiği kaydedildi.

İSRAİL ULUSAL GÜVENLİK BAKANI İNFAZI DESTEKLEDİ

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin şehrinde katliamcı İsrail askerlerinin ellerini havaya kaldırarak teslim olan 2 Filistinliyi yakın mesafeden ateş açarak infaz etmesini desteklediğini açıkladı.

Ben-Gvir, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, teslim olan Filistinlileri öldüren askerlere destek verdi.

Aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı, Cenin'de bir binadan çıkan ve ellerini kaldırarak teslim olan Filistinlilerin öldürülmesini desteklediğini belirterek, "Askerler kendilerinden bekleneni yaptılar." ifadesini kullandı.