18°
Doğal gaz kullanırken 9 adıma dikkat! Uzmanlar güvenli ısınmanın ipuçlarını verdi

Doğal gazın güvenli kullanımı konusunda uzmanlar peş peşe uyarılarda bulunuyor. Isıtıcı ve çeşitli ekipmanlar için abonelerin dikkat etmesi gereken maddeler sıralandı.

Doğal gaz kullanırken 9 adıma dikkat! Uzmanlar güvenli ısınmanın ipuçlarını verdi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.11.2025
saat ikonu 12:52
|
GÜNCELLEME:
28.11.2025
saat ikonu 12:52

Kış mevsiminde soğuyan havalarda ısınmak için ve doğal gazlı ısıtıcı kullanım sürelerinin uzaması, bacaların daha yoğun çalışması gibi etkenler çoğalıyor. Uzmanlar aletlerin bakımı yapılması gerektiğini söylüyor. Kış döneminde olası riskleri azaltmak ve doğal gazın her koşulda güvenle kullanılmasını sağlamak amacıyla abonelerin dikkat etmesi gereken 9 temel adım paylaşıldı.

Doğal gaz kullanırken 9 adıma dikkat! Uzmanlar güvenli ısınmanın ipuçlarını verdi

''ONAY ALMADAN KULLANILMAMALI''

''Güvenlik risklerini önlemek ve herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamak için doğal gazın kullanıma başlamadan önce dağıtım şirketi tarafından yapılan tüm kontrollerin eksiksiz tamamlanmalıdır. Doğal gaz, ilk gaz açma veya sözleşme yenileme süreçlerinin ardından yalnızca dağıtım şirketinin onayıyla kullanılmalı, yakıcı cihazlar ise yetkili servis kontrolü ile çalıştırılmalıdır.

''ESKİMİŞ BAĞLANTI NOKTALARI YENİLENMELİ''

Yakıcı cihazların bağlantı noktalarındaki yıpranmış veya kullanım ömrünü tamamlamış ekipmanların sertifikalı firmalar tarafından kontrol edilmesi ve gerekli durumlarda bu parçaların değiştirilmesi sağlanmalıdır.

''BACALAR DIŞ ORTAMA DOĞRU SABİTLENMİŞ OLMALI''

Yakıcı cihaz bacaları kesinlikle dış ortama kadar çıkarılmalı ve kapalı ortamda mutlaka menfez bulundurulmalıdır. Baca ek yerlerinin sızdırma yapmayacak şekilde duvara sabitlenerek monte edilmiş olmasına dikkat edilmelidir. Bunun yanı sıra kış aylarında baca borularının dışarıya çıkan bölümleri buz kütleleri ve dış etkenler nedeniyle yerinden çıkabilir veya zarar görebilir. Dolayısıyla bacaların iç ve dış dış ortamda kalan kısımları düzenli olarak kontrol edilmelidir.

Doğal gaz kullanırken 9 adıma dikkat! Uzmanlar güvenli ısınmanın ipuçlarını verdi

''YETKİSİZ KİŞİLER MÜDAHALE ETMEMELİ''

İlk gaz açma işleminden sonra onaylı tesisata müdahalede bulunulmamalı, tesisata veya yakıcı cihazlara sertifikalı tesisat firması dışında kimsenin müdahale etmesine izin verilmemelidir. Yapılması gereken her işlem öncesinde de dağıtım şirketine mutlaka bilgi verilmelidir. Sertifikalı firmaların yaptığı işlemlerin belgesi mutlaka alınmalıdır.

''BACALI CİHAZLARI DOĞRU ALANLARDA KULLANILMALI''

Bacalı cihaz banyo, tuvalet veya yatak odası gibi alanlarda kesinlikle olmamalı, dağıtım şirketinin onayı olmadan cihaz yer değişikliği yapılmamalıdır. Bacalı cihazlarla birlikte karbonmonoksit algılama cihazı bulundurulmalı ve cihazın aktif olarak çalıştığı kontrol edilmelidir.

''İZİNSİZ KAZI ÇALIŞMASI YASAK''

Doğal gaz hattı bulunan bölgelerde izinsiz kazı yapmak yasaktır. Yapılacak kazı çalışmaları, başta can ve mal güvenliğini sağlamak ve herhangi bir hasara sebebiyet verilmemesi için Altyapı Koordinasyon Merkezi’nin (AYKOME) yönetmeliği kapsamında doğal gaz dağıtım şirketinin bilgisi ve izni dahilinde olmalıdır. Tüm altyapı çalışmalarının daha sağlıklı bir şekilde doğal gaz hattına hasar verilmeden yürütülebilmesi için öncesinde 444 4 187 numaralı Aksa Çözüm Merkezi’ne bilgi verilmelidir. Doğal gaz hattı bulunan sokaklarda izinsiz kazı çalışması yapmak yasak olduğundan, şüpheli bir durum gördüğünüzde veya olası bir gaz kaçağı fark ettiğinizde 7 gün 24 saat hizmet veren 187 Doğal Gaz Acil Hattı’nı arayarak durumu hemen bildirin.

Doğal gaz kullanırken 9 adıma dikkat! Uzmanlar güvenli ısınmanın ipuçlarını verdi

''PERİYODİK BAKIM YAPTIRIN''

Cihazların periyodik bakımlarının ve bacaların kontrollerinin yetkili servisler tarafından düzenli olarak yapılması büyük önem taşımaktadır. Bu kontroller güvenli doğal gaz kullanımının temelini oluşturmakta, kombinin de ömrünü uzatarak verimi artırmaktadır.

''MENFEZLERİ KAPATMAYIN''

Verimli bir yanma ve ortamda olabilecek gazların tahliyesi için temiz hava girişini ve ortamın havalanmasını sağlayan menfezler kesinlikle kapatılmamalıdır.

''TESİSATIN TOPRAKLAMASINI KONTROL ETTİRİN''

Doğal gaz tesisatının topraklaması her yıl düzenli olarak kontrol ettirilmelidir. ''

