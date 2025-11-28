Menü Kapat
Af ne zaman belli olacak? Mahkumlara af çıkacak mı?

Cezaevindeki binlerce mahkumun gündeminde af yer alırken gözler 11. Yargı Paketi'nde. Binlerce kişi af ne zaman belli olacak araştırmasına başladı.

Af ne zaman belli olacak? Mahkumlara af çıkacak mı?
Türkiye'nin gündeminde yer alan 11. Yargı Paketi'nde gelişmeler devam ederken Meclis'e sunuldu.

AF NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

11. Yargı Paketi, TBMM'ye sunulurken değerlendirme süreci devam ediyor. Güler, teklifin etki analizine dair soruya, düzenlemenin bir "af" olmadığını belirterek, "İlk etapta bu kapsamda cezaevlerinde bulunan yaklaşık 54-55 bin civarında mahkumu ilgilendirdiğini söyleyebilirim. Önümüzdeki bir yıl boyunca da bu kademeli olarak mahkumiyeti kesinleştikçe etkilenebilecek bir sayıya da, 80-90 bin civarında olabileceğini önümüzdeki yıla göre düşünüyoruz." dedi.

Af ne zaman belli olacak? Mahkumlara af çıkacak mı?

MAHKUMLARA AF ÇIKACAK MI?

Türkiye'nin gündeminde olan 11. Yargı Paketi ile beraber af durumu da gündeme gelmişti. Güler, "Bu düzenlemeyle 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla kapalı ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin yararlanabildiği 'daha erken açık ceza infaz kurumundan ayrılma' veya 'denetimli serbestliğe ayrılma' düzenlemesinden 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenmiş suçlar nedeniyle hükümlü olacakların yararlanabilmesi imkanını sağlıyoruz.

Af ne zaman belli olacak? Mahkumlara af çıkacak mı?

Buna göre 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenen suçlar nedeniyle 3 yıl daha erken kapalı ceza infaz kurumundan açık ceza infaz kurumuna ayrılabilecek. Açık ceza infaz kurumunda ise 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilme imkanını da getiriyoruz. Bu şekliyle beraber 31 Temmuz 2023 öncesinde hükümlülere uygulanan bu idari tedbir uygulaması 'suç işleyenlere' ifadesi de eklenmek suretiyle onlara da uygulanmak suretiyle bir eşitlik kuralını sağlamış olacağız." ifadelerini kullanmıştı.

