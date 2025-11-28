Metrolar kapalı mı, Taksim metro açık mı? 28 Kasım yolların durumu

Bugün bazı yolların trafiğe kapatılmasının ardından Taksim metrosu kapalı mı vatandaşın gündemine yerleşti.

METROLAR KAPALI MI?

Bugün Papa 14. Leo'nun İstanbul ziyareti sonrasında bazı yollar trafiğe kapatıldı. Vatandaşlar ise metro hatlarının kapalı olma durumunu inceledi. Metro İstanbul tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı. Buna göre metrolar kapalı değil, normal çalışma düzeninde devam ediyor.

