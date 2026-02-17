Kadın polisin hakaretler karşısındaki duruşu takdir topladı, şahıs gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Cengiz Topel Mahallesi'nde trafik polisleri, durdurdukları özel bir halk otobüsünde ihlaller tespit edip idari yaptığım uygulayarak aracı bağlama işlemleri yapmak istedi. İşlemler sırasında bölgeye gelen başka bir özel halk otobüsü sürücüsü olan M.A.S., cep telefonu kamerasıyla görevini yapmaya çalışan polis memurunun görüntülerini alarak hakarette bulundu.

İddiaya göre, şahsın çektiği görüntüler daha sonra sosyal medya platformları ve yerel medya organlarında paylaşıldı. Polis ekipleri yaptıkları çalışma sonucunda şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Yaşanan olayda kadın polis memurunun sakin davranarak işini yapmaya çalışması ise büyük takdir topladı.