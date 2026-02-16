Orhan Pamuk’un dünya çapında yankı uyandıran kitabı Masumiyet Müzesi, geçtiğimiz günlerde uyarlama dizi olarak izleyici karşısına çıktı. Kısa sürede yoğun ilgiyle takip edilen dizi de yaşanılanların gerçek olup olmadığı merak edilerek araştırılmaya başlandı. Peki, Masumiyet Müzesi dizi nereden izlenir? Masumiyet Müzesi dizi hikayesi gerçek mi? İşte detaylar…

MASUMİYET MÜZESİ DİZİ NEREDEN İZLENİR?

Nobel Ödüllü Orhan Pamuk’un aynı adlı eserinden uyarlama olan Masumiyet Müzesi, son günlerde diziseverler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Dizi sanat, topluluk ve aşkı bir arada izleyiciye aktarırken 1970’li yılların İstanbul’unu ele alıyor.

İlk bölümüyle 13 Şubat 2026 tarihinde izleyiciyle buluşan Masumiyet Müzesi Netflix ekranlarında yayınlanıyor. Orhan Pamuk’un romanına sadık kalınarak izleyicilerle buluşan dizi, o dönemlerin toplumsal sorunlarını da ekranlara getiriyor.

Duygusal sahneleriyle izleyiciyi kendine çeken Masumiyet Müzesi, birbirinden başarılı oyuncularıyla da dikkatleri üzerine çekti. Selahattin Paşalı ve Eylül Lize Kandemir’in başrollerini paylaştığı Masumiyet Müzesi’nin yönetmen koltuğunda Zeynep Günay Tan oturuyor.

Orhan Pamuk’un eserinden uyarlanan Masumiyet Müzesi, mini dizi şeklinde olup 9 bölümlük olarak Netflix ekranlarında izleyicisi karşısına çıkıyor. Romanı okuyanlar için tanıdık olan sahneler, dizi için tekrardan yorumlanarak yoğun ilgiyle izlenen yapımlarından biri oldu.

MASUMİYET MÜZESİ DİZİ HİKAYESİ GERÇEK Mİ?

Orhan Pamuk’un çok satan romanlarından biri olan Masumiyet Müzesi, yayınlanmasının ardından kısa sürede yoğun ilgi gördü. Netflix ekranlarında izleyiciyle buluşan Masumiyet Müzesi, romanı okuyanlar için tanıdık gelse de okumayan kişiler için yaşananların gerçek olup olmadığı merak edildi.

Kamuoyunda yazan bilgilere göre, Masumiyet Müzesi Nobel Ödüllü Orhan Pamuk tarafından kaleme alınan kurgusal bir eserdir. Ancak yazar, o dönemleri yazarken toplumsal olayları ve kendi deneyimlerini de kitaba yazdığı söylenmektedir.

Öyle ki, Orhan Pamuk’un aynı adlı romanında kaynak alınarak 2012 yılında İstanbul’un tarihi semtlerinden biri olan Çukurcuma’da Masumiyet Müzesi de açılmıştır. Müze içerisinde kitapta anlatılan olayların birer yansıması görülüyor.