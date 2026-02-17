Kent 15 dakikada nehre döndü! Pazarcıların ürünleri selde kayboldu

Adana’da gerçekleşen sağanak yağış hayatı felce uğrattı. Yağan yağmur, sadece 15-20 dakika içinde sokakları nehre çevirirken, pazarcıların ürünleri sel suları içinde kayboldu.

Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Adana’da etkili olan sağanak yağmur nedeniyle 15-20 dakika içinde bazı yollar nehre döndü. Yağmur özellikle Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt, Reşatbey, Kayalıbağ ve Kuruköprü mahallelerinde etkili oldu. Yeşilyurt Mahallesi'nde yol nehre dönüce pazarcılar da zor anlar yaşadı. Neredeyse tezgah boyunca akan su nedeniyle birçok ürün selde kayboldu.