Benfica Real Madrid CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu ilk 11 açıklandı

Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam Benfica ile Real Madrid arasında kritik bir play-off karşılaşması oynanacak. Estádio da Luz’daki mücadele saat 23.00’te başlayacak ve rövanş öncesi büyük önem taşıyacak. Arda Güler’inde kadrosunda yer aldığı Real Madrid yıldız oyuncuları ile lig aşamasındaki mağlubiyetin rövanşını almaya çalışacak. İşte Benfica Real Madrid canlı maç detayları…

BENFİCA REAL MADRİD CANLI İZLE

Benfica ile Real Madrid arasında oynanacak karşılaşma, 2025/26 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk ayağını oluşturuyor. Estadio da Luz’da saat 23.00’te başlayacak mücadele, iki takımın lig aşamasında yine aynı statta oynadığı ve uzun süre konuşulan maçın ardından yeniden sahne alacakları bir randevu niteliği taşıyor. O karşılaşmada Benfica, 98. dakikada kalecisi Anatoliy Trubin’in attığı golle 4-2 kazanmış ve play-off bileti elde etmişti.

Karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu’ndan hakem François Letexier yönetecek. İki ayaklı eleme sisteminde oynanacak eşleşmenin rövanşı 25 Şubat’ta Madrid’de yapılacak. İlk maçta alınacak skor, Santiago Bernabéu’daki ikinci karşılaşma öncesinde belirleyici olacak. Benfica Real Madrid maçı canlı yayın ile ekranlara gelecek.

BENFİCA - REAL MADRİD MAÇ KADROSU

Benfica - Real Madrid maç kadrosu açıklandı:

Benfica: Trubin, Dedic, Otamendi, Tomas Araujo, Dahl, Rafa Silva, Barreiro, Prestianni, Aursnes, Schjelderup, Pavlidis

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras, Fede Valverde, Arda Güler, Tchouameni, Camavinga, Mbappé, Vinicius.

BENFİCA - REAL MADRİD NEREDE İZLENİR?

Benfica ile Real Madrid arasındaki mücadele Türkiye’de Tabii Spor üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Platforma üye olan kullanıcılar karşılaşmayı internet bağlantısı aracılığıyla takip edebilecek. Benfica Real Madrid canlı maç yayını, mobil cihazlar, tabletler, bilgisayarlar ve Smart TV’ler üzerinden izlenebilecek.

Tabii Spor’a erişim sağlamak için tabii.com adresi üzerinden ya da mobil uygulama mağazalarından “Tabii” uygulamasını indirerek üyelik oluşturmak gerekiyor. Üyelik işlemi ad-soyad, e-posta adresi ve şifre gibi temel bilgilerle tamamlanıyor. Platform internet tabanlı hizmet verdiği için uydu ya da kablo TV frekansı bulunmuyor.

BENFİCA REAL MADRİD HANGİ KANALDA?

Benfica Real Madrid karşılaşması Türkiye’de Tabii Spor ekranlarından yayınlanacak. Üyelik sistemiyle çalışan platformda canlı yayınlar HD kalitesinde sunuluyor ve mobil veri ya da Wi-Fi bağlantısı üzerinden takip edilebiliyor.

Yurt dışında ise karşılaşmayı farklı yayıncı kuruluşlar ekranlara getirecek. ABD’de Univision Now, Almanya’da DAZN, Azerbaycan’da CBC Sport, Danimarka’da Viaplay, Fransa’da Canal+ Foot ve Hırvatistan’da Arena Sport 3 HR üzerinden maç yayını yapılacak.

Benfica Real Madrid maçını şifresiz veren yabancı kanallar:

ABD: Univision Now

Almanya: DAZN

Azerbaycan: CBC Sport

Danimarka: Viaplay

Fransa: Canal+ Foot

Hırvatistan: Arena Sport 3 HR

TABİİ SPOR BENFİCA REAL MADRİD MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Tabii Spor’u izlemek isteyen kullanıcılar resmi internet sitesi üzerinden veya mobil uygulama aracılığıyla platforma giriş yapabiliyor. Android cihazlar için Google Play Store, iOS cihazlar için App Store üzerinden indirilebilen uygulama sayesinde canlı yayınlara erişim sağlanıyor.

Üyelik işlemi tamamlandıktan sonra ana menüde yer alan “Spor” sekmesinden canlı yayın ekranına ulaşılabiliyor. Platform internet üzerinden hizmet verdiği için Smart TV’lere uygulama yüklenerek büyük ekranda da izleme imkanı bulunuyor.