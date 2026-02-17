Ambulanslar bile ilerlemekte zorlandı! Megakentte iş çıkışı trafik 'Dur' noktasına geldi

İstanbul’da haftanın ikinci iş gününde mesai saatinin sona ermesiyle birlikte trafik yoğunluğu yüzde 87 seviyelerine ulaşarak ulaşımı durma noktasına getirdi. Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu üzerinde Haliç Köprüsü, Okmeydanı ve Mecidiyeköy hatlarında araçlar güçlükle ilerlerken, TEM Otoyolu'nun Hasdal ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde de trafik akışı ciddi şekilde aksadı. Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolunun Kadıköy ve Kartal arasındaki her iki yönünde yoğunluk Avrasya Tüneli girişine kadar uzanırken, Şile Otoyolu ve TEM bağlantı noktalarında uzun araç kuyrukları oluştu. Ambulansların dahi ilerlemekte zorlandığı bu yoğunluktan toplu taşıma kullanıcıları da nasibini aldı; özellikle Altunizade, Cevizlibağ ve Mecidiyeköy gibi aktarma merkezlerinde yolcu yoğunluğu en üst seviyeye ulaştı. İBB CepTrafik verilerine yansıyan yüzde 87’lik bu yoğunluk, kentin her iki yakasında da hayatı adeta durdurdu.