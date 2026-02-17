Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Trafikte yeni dönem! Dördüncü ışık geliyor

Kuzey Carolina Üniversitesi otonom araçlar için yeni bir trafik ışığı sistemi geliştiriyor. Beyaz ışık, sürücüsüz araçları ayrı bir şeritte yönlendirerek trafik akışını hızlandıracak ve yakıt tüketimini azaltacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Trafikte yeni dönem! Dördüncü ışık geliyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.02.2026
saat ikonu 09:36
|
GÜNCELLEME:
17.02.2026
saat ikonu 09:47

ABD'de yer alan Eyalet Üniversitesi trafik ışıklarına dördüncü bir ışık ekleme çalışmaları sürdürüyor. Üniversite tarafından test edilen dört renkli sistemde, yeşil ışığın altına yerleştirilecek beyaz sinyal, tam otonom bir trafik düzenine geçişi yönetmeyi amaçlıyor.

HABERİN ÖZETİ

Trafikte yeni dönem! Dördüncü ışık geliyor

Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
Kuzey Carolina Eyalet Üniversitesi, otonom araçlarla iletişimi sağlayarak trafik akışını iyileştirmeyi amaçlayan dördüncü beyaz bir trafik ışığı sistemi üzerinde çalışıyor.
Kuzey Carolina Eyalet Üniversitesi, trafik ışıklarına otonom araçlar için dördüncü bir beyaz ışık ekleme projesi yürütüyor.
Beyaz ışık, otonom araçlara "takip et" sinyali vererek onların güvenli ve verimli ilerlemesini sağlayacak.
İnsan sürücüler mevcut trafik ışıklarını kullanmaya devam ederken, otonom araçlar beyaz ışıkla yönlendirilecek.
Sistem, trafik akışını yüzde 10'a kadar iyileştirerek seyahat süresini kısaltmayı ve yakıt tüketimini azaltmayı hedefliyor.
Denemeler şu an Kuzey Carolina'da, özellikle limanlar gibi kontrollü otonomi bölgelerinde yapılıyor.
Uygulamanın tam verim sağlaması için trafikteki araçların en az %30-40'ının otonom olması gerektiği belirtiliyor.
Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.

Beyaz ışık, yoğun şertiler ve kavşaklarda sürücüsüz araçlarla iletişime geçerek onların güvenli şekilde ilerlemesini sağlayacak bir "follow-on" (takip et sinyali) işlevini yerine getirecek.

Geliştirilen sisteme göre otonom araçlar, beyaz ışık sinyaliyle yönlendirilerek trafikte ayrı bir düzen içinde hareket edecek. İnsan sürücülerin kullandığı araçlar ise mevcut trafik ışıkları ve akış kurallarına göre ilerlemeyi sürdürecek.

Araştırma sonuçlarına göre bu uygulamanın trafik akışını daha verimli hale getirerek seyahat süresini yüzde 10’a kadar kısaltabileceği ve yakıt tüketiminde de düşüş sağlayabileceği öngörülüyor.

TEST AŞAMASINDA

Deneme süreci şu an için Kuzey Carolina’da yürütülüyor. Özellikle yaya hareketliliğinin sınırlı olduğu limanlar gibi kontrollü otonomi bölgelerinde testler gerçekleştiriliyor.

Henüz yalnızca Kuzey Carolina Eyalet Üniversitesi tarafından benimsenmiş olsa da, uygulamanın başarılı olması halinde yoğun otonom araç kullanımına sahip şehirlerin de sistemi devreye alabileceği ifade ediliyor.

KISA VADEDE ÇÖZÜM ZOR

Ancak uzmanlar, sistemin beklenen verimi sağlayabilmesi için trafikteki araçların en az yüzde 30 ila 40’ının otonom özellikte olması gerektiğine dikkat çekiyor. Bu eşiğin altında kalınması halinde uygulamanın trafik akışına katkısının sınırlı olacağı ifade ediliyor.

Söz konusu oranın kısa vadede yakalanmasının zor olduğu ve bunun bir nesil sürebileceği belirtilse de, çalışmanın gelecekte yaygınlaşması beklenen otonom ulaşım altyapısına yönelik stratejik bir hazırlık niteliği taşıdığı değerlendiriliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trafik kazasında otomobilin geldiği hal dehşete düşürdü: Direk ikiye katladı
ABD'de peş peşe silahlı saldırılar: Ölü ve yaralılar var
ETİKETLER
#kuzey carolina
#Otonom Araçlar
#Akıllı Şehirler
#Trafik Teknolojileri
#Ulaşım Sistemleri
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.