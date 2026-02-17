Amasya'da 2 araç çarpıştı, yürekleri ağza getirdi!

Amasya’da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Zeynep B.'nin sürdüğü otomobil, Küçük Sanayi Sitesi kavşağında Halil D.’nin direksiyonunda bulunduğu hafif ticari araca çarparak savruldu. Otomobil, kavşaktaki sinyalizasyon direğini de yere serdi. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yaralanan sürücüler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.