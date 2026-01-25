Feci kaza kamerada! Çarpışmanın etkisiyle 3 kişi yola savruldu

Kategoriler
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde meydana gelen kazada; sürücülerinin direksiyon hakimiyetini savrularak 2 araç, park halindeki 3 araca çarptı. Feci kazada yola savrulan 3 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılırken kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.