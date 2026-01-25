Maganda dehşeti kamerada! Babasının darbedilmesine böyle engel olmaya çalıştı: "Yalvarırım dur"

İstanbul Esenyurt'ta trafikte çıkan yol verme tartışması yumruklu kavgaya dönüştü. Tartıştığı sürücünün önünü kesen maganda, otomobilin kapısına sıkıştırdığı vatandaşı öldüresiye yumrukladı. Babasının darp edildiğini gören oğlu ise "Yalvarırım dur" diyerek kavgayı ayırmaya çalıştı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.