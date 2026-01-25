Büfeye kurşun yağdı, saldırgan tanıdık çıktı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde dün akşam saatlerinde dehşet dolu anlar yaşandı. Gültepe Mahallesi Yapı Sanat Okulu 3. Sokak'taki bir büfe kurşun yağmuruna tutuldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin, büfe sahibinin olduğu S.B. (20) olduğu ortaya çıktı. S.B.'nin babasıyla henüz bilinmeyen bir sebeple kavgalı olduğu öğrenildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan ekipler, saldırganı yakalamak için harekete geçti.