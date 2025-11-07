Tekel büfeyi basıp işletmeciye demir sopalarla öldüresiye saldırdılar!

Tekirdağ Çorlu'da tekel büfeyi basan bir grup şahıs, demir sopalarla saldırdıkları büfe işletmecisini yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde Reşadiye Mahallesi'ndeki bir tekel büfede meydana geldi. İddiaya göre, dükkan binası sahibinin, tekel büfeyi işleten B.U.G.'nin işyerini boşaltmasını istemesi üzerine başlayan anlaşmazlık gerginliğe dönüştü.

Dükkan sahibi ve yakınlarının bulunduğu bir grup şahıs, tekel büfeye gelerek B.U.G.'ye demir sopalarla saldırdı. Başına aldığı darbelerle kanlar içinde kalan B.U.G. hastaneye kaldırıldı. Yaralı gencin başına 9 dikiş atılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.

Saldırı olayı ile ilgili polis tarafından yapılan çalışmada, 4 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.