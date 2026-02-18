Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

İsrail deprem mi oldu son dakika? 18 Şubat Google 7 büyüklüğünde deprem uyarı bildirimi attı

İsrail'de 7 büyüklüğünde deprem mi oldu, son dakika bilgileri vatandaşların gündeminde yer alıyor. 18 Şubat 2026 Çarşamba günü sabah saatlerinde Türkiye genelinde milyonlarca vatandaşa Google tarafından deprem uyarı bildirimi atıldı. İstanbul, Ankara, İzmir ve Güney Doğu Anadolu illerinde yaşayan vatandaşlara gelen bildirim paniğe sebep oldu. Sabahın ilk saatlerinde atılan bildirimde yer alan "İsrail'de 7.0 büyüklüğünde deprem bekleniyor" ifadeleri vatandaşları endişelendirdi. Peki İsrail'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, son dakika bilgileri? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İsrail deprem mi oldu son dakika? 18 Şubat Google 7 büyüklüğünde deprem uyarı bildirimi attı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.02.2026
saat ikonu 09:35
|
GÜNCELLEME:
18.02.2026
saat ikonu 09:35

İsrail'de deprem mi oldu kaç büyüklüğünde sorularının cevapları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bugün sabah saat 6.25 sıralarında Android ve iOS işletim sistemi kullanan cihazlara eş zamanlı olarak İsrail'de 7.0 büyüklüğünde deprem uyarısı bildirimi yapıldı. Yapılan bildirimin ardından "Hafif sarsıntı beklenebilir, önlem alın" ifadeleri yer aldı. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere birçok ilimizde gönderilen bildirimden dolayı vatandaşlar güne endişeyle uyandı. Vatandaşlar tarafından İsrail deprem mi oldu son dakika bilgileri merak ediliyor.

İsrail deprem mi oldu son dakika? 18 Şubat Google 7 büyüklüğünde deprem uyarı bildirimi attı

İSRAİL DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA 18 ŞUBAT?

Türkiye genelinde çok fazla vatandaşın cep telefonuna gelen İsrail 7.0 büyüklüğünde deprem uyarısı hakkında yetkililer tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Resmi deprem kayıtlarında 7.0 büyüklüğünde deprem olduğuna dair herhangi bir veri yer almadı. Yapılan deprem bildiriminin sistemlerde yaşanan teknik bir hata mı yoksa ilerleyen dönemleri kapsayan erken bir uyarı mı olduğu hakkında ise net bir bilgi bulunmuyor. Söz konusu deprem bildiriminin Türkiye için değil, yaklaşık 1.100 kilometre uzaklıktaki İsrail için yapıldığını gören vatandaşlar ise sosyal medya platformlarından tepki gösterdi.

İsrail deprem mi oldu son dakika? 18 Şubat Google 7 büyüklüğünde deprem uyarı bildirimi attı

AFAD, KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ 18 ŞUBAT

ve tarafından paylaşılan veriler sayesinde ülkemizi etkileyen son depremler listesine erişim sağlayabiliyoruz. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından 18 Şubat 2026 tarihinde paylaşılan son depremler şöyle:

AFAD 18 Şubat son depremler

İsrail deprem mi oldu son dakika? 18 Şubat Google 7 büyüklüğünde deprem uyarı bildirimi attı

Kandilli Rasathanesi 18 Şubat son depremler

İsrail deprem mi oldu son dakika? 18 Şubat Google 7 büyüklüğünde deprem uyarı bildirimi attı
ETİKETLER
#afad
#kandilli rasathanesi
#Teknik Hata
#Deprem Bildirimi
#İsrail Deprem Uyarısı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.