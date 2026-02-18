İsrail deprem mi oldu son dakika? 18 Şubat Google 7 büyüklüğünde deprem uyarı bildirimi attı

İsrail'de deprem mi oldu kaç büyüklüğünde sorularının cevapları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bugün sabah saat 6.25 sıralarında Android ve iOS işletim sistemi kullanan cihazlara eş zamanlı olarak İsrail'de 7.0 büyüklüğünde deprem uyarısı bildirimi yapıldı. Yapılan bildirimin ardından "Hafif sarsıntı beklenebilir, önlem alın" ifadeleri yer aldı. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere birçok ilimizde gönderilen bildirimden dolayı vatandaşlar güne endişeyle uyandı. Vatandaşlar tarafından İsrail deprem mi oldu son dakika bilgileri merak ediliyor.

İSRAİL DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA 18 ŞUBAT?

Türkiye genelinde çok fazla vatandaşın cep telefonuna gelen İsrail 7.0 büyüklüğünde deprem uyarısı hakkında yetkililer tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Resmi deprem kayıtlarında 7.0 büyüklüğünde deprem olduğuna dair herhangi bir veri yer almadı. Yapılan deprem bildiriminin sistemlerde yaşanan teknik bir hata mı yoksa ilerleyen dönemleri kapsayan erken bir uyarı mı olduğu hakkında ise net bir bilgi bulunmuyor. Söz konusu deprem bildiriminin Türkiye için değil, yaklaşık 1.100 kilometre uzaklıktaki İsrail için yapıldığını gören vatandaşlar ise sosyal medya platformlarından tepki gösterdi.

AFAD, KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ 18 ŞUBAT

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan veriler sayesinde ülkemizi etkileyen son depremler listesine erişim sağlayabiliyoruz. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından 18 Şubat 2026 tarihinde paylaşılan son depremler şöyle:

