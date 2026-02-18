Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
Editor
 Baran Aksoy

İstanbul'da zehir tacirlerine darbe! 200 kiloya yakın metamfetamin ele geçirildi

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde ihbar üzerine harekete geçen ekipler, bir tıra operasyon düzenlendi. Tırda yapılan aramada 183 kilo gram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda tır sürücüsü gözaltına alındı.

İstanbul'da zehir tacirlerine darbe! 200 kiloya yakın metamfetamin ele geçirildi
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde ekipler, zehir tacirlerine büyük bir darbe indirildi. Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada; ekipler, uyuşturucu sevkiyatı yaptığı değerlendirilen bir tırı teknik ve fiziki takibe aldı.

183 KİLO SIVI METAMFETAMİN

Sarıyer'de aracı otoyolda uzun süre takip eden polis ekipleri, bir süre sonra yolu keserek tırı durdurdu. Hassas burunlu dedektör köpekle gerçekleştirilen aramada yedek yakıt tankına bidonlar içinde gizlenmiş 183 kilo gram sıvı metamfetamin ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 16 bin 485 lira para ele geçirildi.

İstanbul'da zehir tacirlerine darbe! 200 kiloya yakın metamfetamin ele geçirildi

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda yakalanan şüpheli sorgulanmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Zanlı, hakkında "(TCK 188) Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan başlatılan işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adli makamlara sevk edilecek.

#Yaşam
