SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

17 Şubat Salı reyting sonuçları 2026: Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı, Kıskanmak, A.B.İ…Dün en çok ne izlendi?

Şubat 18, 2026 09:19
1
17 Şubat 2026 reyting sonuçları

17 Şubat 2026 reyting sonuçları büyük bir rekabete sahne oldu. Çünkü dün akşam bir yandan sevilen diziler Kıskanmak ve A.B.İ. yeni bölümü ile seyirci karşısına çıkarken, diğer yandan milyonlarca futbol severi heyecanlandıran Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi maçı dün akşam ekranlarda yer aldı. Hal böyle olunca da “Dün en çok ne izlendi?” sorusu günün merak edilen konuları arasına girdi…

2
17 Şubat Salı reyting sonuçları 2026: Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı, Kıskanmak, A.B.İ…Dün en çok ne izlendi?

17 Şubat Salı akşamı, TRT1’de Galatasaray - Juventus UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play Off Karşılaşması yayınlanırken, ATV’de A.B.İ., Now TV’de Kıskanmak dizileri yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıktı. Hem dizi hem de futbol severleri heyecanlandıran yapımlar sona ererken izlenme oranları konuşulmaya başlandı…

3
17 Şubat Salı reyting sonuçları 2026: Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı, Kıskanmak, A.B.İ…Dün en çok ne izlendi?

DÜN EN ÇOK NE İZLENDİ?

Dün akşam Kanal D’de Güller ve Günahlar, Show TV’de Güldür Güldür Show, Star TV’de Sevdiğim Sensin dizileri tekrar bölümleriyle ekranlara geldi. Aynı saatlerde Now TV’de Kıskanmak dizisi 23. Bölümüyle, ATV’de A.B.İ. dizisi 6. Bölümüyle seyirci karşısına çıktı. TV8’de Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışması ile heyecan dolu anlar yaşanırken, TRT1’de 5-2 skorla tamamlanan Galatasaray - Juventus UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play Off Karşılaşması milyonları ekran başına kilitledi.

4
17 Şubat Salı reyting sonuçları 2026: Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı, Kıskanmak, A.B.İ…Dün en çok ne izlendi?

17 ŞUBAT 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam hangi yapımın en çok izlendiğini gösteren 17 Şubat reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Tüm kişiler, AB ve ABC reyting gruplarında hangi yapımın en çok izlendiğini gösteren sonuçlar resmi kurumlar tarafından açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

