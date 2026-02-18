17 Şubat Salı reyting sonuçları 2026: Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı, Kıskanmak, A.B.İ…Dün en çok ne izlendi?

17 Şubat 2026 reyting sonuçları büyük bir rekabete sahne oldu. Çünkü dün akşam bir yandan sevilen diziler Kıskanmak ve A.B.İ. yeni bölümü ile seyirci karşısına çıkarken, diğer yandan milyonlarca futbol severi heyecanlandıran Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi maçı dün akşam ekranlarda yer aldı. Hal böyle olunca da “Dün en çok ne izlendi?” sorusu günün merak edilen konuları arasına girdi…