Törene gölge düştü! Tapınak Başkanı, Cumhurbaşkanının üstüne kustu

Tayvan’da düzenlenen resmi törende yaşanan bir olay, katılımcılar arasında şaşkınlığa neden oldu. Törende, Tayvan Cumhurbaşkanı Lai Ching-te'nin de hazır bulunduğu kürsüde konuşma yapıldı.

Kürsüde Cumhurbaşkanı Ching-te'nin yanında hazır bulunan Devlet Tapınağı Başkanı'nın bir anda midesi bulanmaya başladı. Kendisini her ne kadar sıksa da daha fazla dayanamayan başkan, yanında bulunan Cumhurbaşkanı Lai Ching-te'nin üzerine kustu. O anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.