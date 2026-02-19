Peru'da siyasi kriz sürüyor! Ülkenin dümenine geçici olarak Jose Maria Balcazar geçti

Peru'nun başkenti Lima'da yer alan Kongre'de gerçekleştirilen oylamada, siyasi partilerden en fazla oyu alan sol görüşlü 80 yaşındaki Jose Maria Balcazar, 28 Temmuz'a kadar ülkenin geçici devlet başkanı olarak görev alacak.

Balcazar, bu gelişmeyle birlikte son 10 yılda devlet başkanlığı görevini üstlenen dokuzuncu isim oldu. Ülkede sık sık yaşanan lider değişimleri, siyasi istikrara ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

SEÇİM KAMPANYALARI HIZ KAZANDI

Öte yandan siyasi partiler, temmuz ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde kampanya çalışmalarına hız verdi. Seçim sürecinin, ülkedeki belirsizliğin giderilmesi açısından kritik önemde olduğu değerlendiriliyor.

Kongre, eski Devlet Başkanı Dina Boluarte’nin yerine getirilen Geçici Devlet Başkanı Jose Jeri’yi dün görevinden azletmişti.

Peru basınına göre, Jeri’nin görevden alınmasına, devletle iş yapan Çinli iş insanlarıyla gerçekleştirdiği yarı gizli görüşmeler ve bazı kamu görevlilerinin işe alımında usulsüzlük iddiaları gerekçe gösterilmişti.