Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Peru'da siyasi kriz sürüyor! Ülkenin dümenine geçici olarak Jose Maria Balcazar geçti

Peru Kongresi sol görüşlü ve 80 yaşında olan Jose Maria Balcazar'ı geçici devlet başkanı seçti. Bu atama ülkedeki siyasi istikrarsızlığı ve sık lider değişimlerini gözler önüne sererken, temmuz ayındaki cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi kampanyalar hız kazandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Peru'da siyasi kriz sürüyor! Ülkenin dümenine geçici olarak Jose Maria Balcazar geçti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.02.2026
saat ikonu 09:04
|
GÜNCELLEME:
19.02.2026
saat ikonu 09:04

Peru'nun başkenti Lima'da yer alan Kongre'de gerçekleştirilen oylamada, siyasi partilerden en fazla oyu alan sol görüşlü 80 yaşındaki Jose Maria Balcazar, 28 Temmuz'a kadar ülkenin geçici devlet başkanı olarak görev alacak.

Balcazar, bu gelişmeyle birlikte son 10 yılda devlet başkanlığı görevini üstlenen dokuzuncu isim oldu. Ülkede sık sık yaşanan lider değişimleri, siyasi istikrara ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Peru'da siyasi kriz sürüyor! Ülkenin dümenine geçici olarak Jose Maria Balcazar geçti

SEÇİM KAMPANYALARI HIZ KAZANDI

Öte yandan siyasi partiler, temmuz ayında yapılması planlanan öncesinde kampanya çalışmalarına hız verdi. Seçim sürecinin, ülkedeki belirsizliğin giderilmesi açısından kritik önemde olduğu değerlendiriliyor.

Kongre, eski Devlet Başkanı Dina Boluarte’nin yerine getirilen Geçici Devlet Başkanı Jose Jeri’yi dün görevinden azletmişti.

Peru basınına göre, Jeri’nin görevden alınmasına, devletle iş yapan Çinli iş insanlarıyla gerçekleştirdiği yarı gizli görüşmeler ve bazı kamu görevlilerinin işe alımında usulsüzlük iddiaları gerekçe gösterilmişti.

Peru'da siyasi kriz sürüyor! Ülkenin dümenine geçici olarak Jose Maria Balcazar geçti

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Peru siyasetinde deprem! Kongre, Devlet Başkanı Jeri'nin fişini çekti
ABD-İran savaşı başlıyor! Operasyon tarihi belli oldu
ETİKETLER
#cumhurbaşkanlığı seçimi
#Siyasi Istikrarsızlık
#Peru Siyaseti
#Jose Maria Balcazar
#Geçici Devlet Başkanı
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.