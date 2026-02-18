Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Peru siyasetinde deprem! Kongre, Devlet Başkanı Jeri'nin fişini çekti

Peru Devlet Başkanı Jose Jeri, yolsuzluk iddiaları nedeniyle Kongre tarafından görevden alındı. Jeri'nin görevden alınmasına Çinli iş insanlarıyla şeffaf olmayan görüşmeler yaptığı gerekçe gösterildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Peru siyasetinde deprem! Kongre, Devlet Başkanı Jeri'nin fişini çekti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.02.2026
saat ikonu 14:33
|
GÜNCELLEME:
18.02.2026
saat ikonu 14:33

Peru’da siyasi kriz derinleşti. Peru Kongresi, Devlet Başkanı Jose Jeri’yi görevden alma kararı aldı. Kararın gerekçesinde, Jeri’nin resmi programı dışında aralarında Zhihua Yang’ın da bulunduğu çok sayıda Çinli iş insanıyla birden fazla kez görüştüğü ve bu temasları kamuoyuna bildirmediği iddiası yer aldı.

Kongre, söz konusu görüşmelerin şeffaflık ilkesine aykırı olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Kongre kararı 75 evet, 24 hayır oyuyla aldı. Bu karar ile Jeri, geçtiğimiz yıl Ekim ayında görevden alınan eski Devlet Başkanı Dina Boluarte'nin ardından üst üste görevden alınan üçüncü başkan oldu.

Peru siyasetinde deprem! Kongre, Devlet Başkanı Jeri'nin fişini çekti

SUÇU RAKİPLERİNE ATTI

Jose Jeri, iş insanı Zhihua Yang ile birden fazla kez görüştüğünü gösteren videoların ortaya çıkmasının ardından özür dilerken, herhangi bir yanlış yapmadığını belirtti. Perulu lider, rakiplerini kamuoyuna yönelik karalama kampanyası yürütmekle suçladı.

Peru siyasetinde deprem! Kongre, Devlet Başkanı Jeri'nin fişini çekti

KAPÜŞONLUYLA KENDİNİ GİZLEMEYE ÇALIŞTI

Güvenlik kamerası görüntülerinde, Peru Devlet Başkanı Jeri'nin Çinli iş insanı Yang ile görüşmeler yaptığı ve gece geç saatlerde Yang'ın restoranını kapüşonlu bir üst giyerek ziyaret ettiği anlar yer aldı.

Görüşmede, yasa dışı kereste ağıyla bağlantılı olduğu ileri sürülen bir başka Çinli şahsın da hazır bulunduğu öğrenildi. Kongre, bugün bir sonraki geçici başkan için oy kullanacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Saldırı seçeneği masadan kalkmadı: ABD-İran arasında 'kırmızı çizgi' gerilimi
Japonya'nın Demir Leydi'si Sanae Takaichi yeniden başbakan
ETİKETLER
#Kongre Kararı
#Peru Siyasi Kriz
#Jose Jeri Görevden Alma
#Zhihua Yang
#Çinli Iş Insanları
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.