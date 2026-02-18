Peru siyasetinde deprem! Kongre, Devlet Başkanı Jeri'nin fişini çekti

Peru’da siyasi kriz derinleşti. Peru Kongresi, Devlet Başkanı Jose Jeri’yi görevden alma kararı aldı. Kararın gerekçesinde, Jeri’nin resmi programı dışında aralarında Zhihua Yang’ın da bulunduğu çok sayıda Çinli iş insanıyla birden fazla kez görüştüğü ve bu temasları kamuoyuna bildirmediği iddiası yer aldı.

Kongre, söz konusu görüşmelerin şeffaflık ilkesine aykırı olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Kongre kararı 75 evet, 24 hayır oyuyla aldı. Bu karar ile Jeri, geçtiğimiz yıl Ekim ayında görevden alınan eski Devlet Başkanı Dina Boluarte'nin ardından üst üste görevden alınan üçüncü başkan oldu.

SUÇU RAKİPLERİNE ATTI

Jose Jeri, iş insanı Zhihua Yang ile birden fazla kez görüştüğünü gösteren videoların ortaya çıkmasının ardından özür dilerken, herhangi bir yanlış yapmadığını belirtti. Perulu lider, rakiplerini kamuoyuna yönelik karalama kampanyası yürütmekle suçladı.

KAPÜŞONLUYLA KENDİNİ GİZLEMEYE ÇALIŞTI

Güvenlik kamerası görüntülerinde, Peru Devlet Başkanı Jeri'nin Çinli iş insanı Yang ile görüşmeler yaptığı ve gece geç saatlerde Yang'ın restoranını kapüşonlu bir üst giyerek ziyaret ettiği anlar yer aldı.

Görüşmede, yasa dışı kereste ağıyla bağlantılı olduğu ileri sürülen bir başka Çinli şahsın da hazır bulunduğu öğrenildi. Kongre, bugün bir sonraki geçici başkan için oy kullanacak.