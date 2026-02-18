Japonya'nın Demir Leydi'si Sanae Takaichi yeniden başbakan

Japonya'da 8 Şubat'ta yapılan erken genel seçimlerin ardından bugün başbakanlık koltuğunun sahibi belli oldu. Ülkede Ulusal Meclis'in alt kanadı olan Temsilciler Meclisi ile Ulusal Meclis'in üst kanadı olan Danışmanlar Meclisi'nde başbakanı belirlemek üzere yapılan özel oturumda oylama yapıldı.

JAPONYA'NIN 105. BAŞBAKANI

Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamayı ilk turda kazanan iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) Genel Başkanı Sanae Takaichi, Danışmanlar Meclisi'ndeki oylamayı da ikinci turda kazandı. En fazla oyu almayı başaran Takaichi, ülkenin 105'inci başbakanı olurken, koltuktaki 2'nci dönemine resmen başladı.

Başbakan Takaichi'nin LDP'nin erken genel seçim zaferi sonrasında "yeni kurulacak kabinede değişiklik yapmayı planlamadığını" ifade etmesi üzerine Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, Maliye Bakanı Satsuki Katayama ve Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi dahil olmak üzere tüm bakanların mevcut görevlerini sürdürmesi bekleniyor.

ERKEN SEÇİME GİTMİŞTİ

Ekim ayında Japonya'nın ilk kadın başbakanı olan Sanae Takaichi, 19 Ocak'ta yaptığı açıklamada erken seçim kararı aldığını duyurmuştu. Kendisinin iktidarda bulunan LDP'deki lider değişikliği sonucunda başbakan olduğunu ve Japonya İnovasyon Partisi (JIP) ile yeni bir koalisyon hükümeti kurduğunu hatırlatan Takaichi, "Bu kapsamda uygulayacağımız politikaların çoğu, LDP'nin son Temsilciler Meclisi seçimlerindeki kampanya vaatleri arasında yer almamıştı" hatırlatmasında bulunmuştu. Bu yüzden erken seçim yoluyla halkın onayını almak istediğini vurgulayan Takaichi, "Halkın, ülkenin yönetimini bana emanet edip etmeyeceğine doğrudan karar vermesini istiyorum" demişti.

SEÇİMDE TARİHİ ZAFER

Japonya'da halk, Takaichi'nin erken seçim kararı kapsamında 8 Ekim'de sandık başına gitmişti. Erken genel seçimin galibi, Takaichi liderliğindeki LDP olmuştu. LDP, Ulusal Meclis'in alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'ndeki 465 sandalyeden 316'sını kazanarak tarihi bir başarıya imza atmıştı. Meclisteki sandalyelerin 3'te 2'sine tekabül eden 310 sınırını aşan LDP, böylece 2. Dünya Savaşı sonrasında Japonya'da bunu başarabilen ilk parti olmuştu. LDP'nin koalisyon ortağı olan JIP de sandalye sayısını 2 artırarak 36'ya yükseltmişti.