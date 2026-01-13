Japonya bağımsızlık için 6 kilometre derine iniyor

ÇİN’E BAĞIMLILIĞI AZALTMA ARAYIŞI

Bu hamlenin arkasında yalnızca teknoloji merakı yok. Japonya, nadir toprak elementlerinde uzun süredir Çin’e bağımlı durumda. Bugün ithalatın yaklaşık yüzde 60’ı Çin’den geliyor. Bu oran 2010’da neredeyse yüzde 90’dı. O dönem Doğu Çin Denizi’nde yaşanan bir denizcilik krizi sonrası Çin’in ihracatı kısıtlaması, Tokyo için ciddi bir uyarı olmuştu.

O günden bu yana Japonya; geri dönüşüm yatırımlarını artırdı, daha az nadir toprak kullanan üretim yöntemlerini teşvik etti ve Avustralya merkezli Lynas Rare Earths ile Sojitz ortaklığı gibi denizaşırı tedarik anlaşmalarına yöneldi. Ancak Minamitori Adası’ndaki bu çalışma, Japonya’nın kendi kaynaklarına dönük ilk somut denemesi olma özelliğini taşıyor.