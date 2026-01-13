Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Japonya bağımsızlık için 6 kilometre derine iniyor

Ocak 13, 2026 13:35
1
Japonya bağımsızlık için 6 kilometre derine iniyor

Japonya, Çin’e olan bağımlılığını azaltmak amacıyla dünyada bir ilki gerçekleştirerek, 6 kilometre derinlikten nadir toprak elementi içeren çamuru yüzeye çıkarmayı hedefleyen derin deniz madenciliği denemesini başlattı.

Japonya, nadir toprak elementlerine erişimde yeni bir sayfa açabilecek iddialı bir projeyi hayata geçirdi. Reuters’ın aktardığına göre, test madenciliği için kullanılan Chikyu adlı gemi, Shizuoka Limanı’ndan ayrılarak Tokyo’nun yaklaşık 1.900 kilometre güneydoğusundaki Minamitori Adası açıklarına doğru yola çıktı.

2
Japonya bağımsızlık için 6 kilometre derine iniyor

Yaklaşık bir ay sürecek bu görevde hedef oldukça net ama bir o kadar da zor: Okyanus yüzeyinin 6 kilometre altındaki deniz tabanından, nadir toprak elementleri açısından zengin olduğu düşünülen çamurun kesintisiz şekilde gemiye taşınması. Eğer bu başarıyla tamamlanırsa, bu derinlikte yapılan ilk sürekli nadir toprak çıkarma operasyonu olarak tarihe geçecek.

3
Japonya bağımsızlık için 6 kilometre derine iniyor

“YEDİ YILLIK HAZIRLIĞIN SONUNDAYIZ”

Projeyi yürüten ve devlet destekli çalışmanın başında bulunan Shoichi Ishii, Reuters’a yaptığı açıklamada heyecanını gizlemedi. “Yedi yıllık istikrarlı bir hazırlığın ardından nihayet doğrulama testlerine başlayabiliyoruz. Açıkçası bu çok duygulandırıcı,” diyen Ishii, 6 kilometre derinlikten mineral çıkarmanın teknolojik açıdan büyük bir eşik olduğuna dikkat çekti.

Gemide yaklaşık 130 kişilik bir ekip bulunuyor. Araştırmacılar ve mürettebatın yer aldığı Chikyu’nun, 14 Şubat’ta Japonya’ya dönmesi planlanıyor.

4
Japonya bağımsızlık için 6 kilometre derine iniyor

ÇİN’E BAĞIMLILIĞI AZALTMA ARAYIŞI

Bu hamlenin arkasında yalnızca teknoloji merakı yok. Japonya, nadir toprak elementlerinde uzun süredir Çin’e bağımlı durumda. Bugün ithalatın yaklaşık yüzde 60’ı Çin’den geliyor. Bu oran 2010’da neredeyse yüzde 90’dı. O dönem Doğu Çin Denizi’nde yaşanan bir denizcilik krizi sonrası Çin’in ihracatı kısıtlaması, Tokyo için ciddi bir uyarı olmuştu.

O günden bu yana Japonya; geri dönüşüm yatırımlarını artırdı, daha az nadir toprak kullanan üretim yöntemlerini teşvik etti ve Avustralya merkezli Lynas Rare Earths ile Sojitz ortaklığı gibi denizaşırı tedarik anlaşmalarına yöneldi. Ancak Minamitori Adası’ndaki bu çalışma, Japonya’nın kendi kaynaklarına dönük ilk somut denemesi olma özelliğini taşıyor.

5
Japonya bağımsızlık için 6 kilometre derine iniyor

AĞIR NADİR TOPRAKLAR KRİTİK ÖNEME SAHİP

Özellikle “ağır” nadir toprak elementleri Japonya için ayrı bir hassasiyet konusu. Elektrikli ve hibrit araç motorlarında kullanılan güçlü mıknatısların üretiminde vazgeçilmez olan bu malzemelerin neredeyse tamamı şu anda Çin’den geliyor. Olası bir kesinti, otomotivden yüksek teknolojiye kadar birçok sektörde zincirleme etki yapabilir.

Nitekim Pekin yönetimi son dönemde sinyaller vermeye başladı. Geçen hafta Çin, sivil ve askeri amaçla kullanılabilen bazı ürünlerin Japonya’ya ihracatını yasakladı. Resmî bir nadir toprak yasağı henüz açıklanmasa da, devlet medyasında bu seçeneğin masada olduğuna dair yorumlar yer alıyor.

6
Japonya bağımsızlık için 6 kilometre derine iniyor

UZUN SOLUKLU BİR YATIRIM

Minamitori Adası projesi, kısa vadede büyük bir üretim patlaması vaat etmiyor. Japonya bu çalışma için 2018’den bu yana yaklaşık 40 milyar yen, yani 250 milyon dolar civarında yatırım yaptı. Henüz net rezerv miktarları ya da üretim hedefleri açıklanmış değil.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.