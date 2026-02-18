ABD Federal Havacılık İdaresi duyurdu: İran roket fırlatmak için NOTAM yayınladı

Kategoriler
İran, ABD ile Umman'dan sonra İsviçre'de müzakerelerin ikinci turunu tamamladıktan sonra önemli bir askeri karar aldı.
İran'dan yapılan açıklamada Umman Körfezi ve çevresinde füze denemesi yapılacağı bildirildi. Tahran yönetiminin yayınladığı Hava Görevlerine Bildirim'de (NOTAM) pilotlara ve havayolu şirketlerine, bölgedeki potansiyel tehlikelere karşı uyarı yapıldı.
İran'ın füze denemesi kararı almadan önce bölgede İran, Rusya ve Çin'in katılımıyla kapsamlı bir ortak tatbikat yapacağını duyurmuştu.
Tatbikat hazırlıkları sürecinde duyurulan bildiride, 19 Şubat Perşembe günü sabah saatlerinde İran'ın güneyinde planlanan füze fırlatmalarına başlanacağı vurgulandı.
ABD Federal Havacılık İdaresi de İran’ın yarın Türkiye saatiyle 06.30 ile 16.30 arasında ülkenin güneyindeki bölgelerde roket fırlatacağı konusunda NOTAM (Havacılık Duyurusu) yayınladığı bilgisini duyurdu.