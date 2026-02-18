Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
Editor
 Selahattin Demirel

ABD Federal Havacılık İdaresi duyurdu: İran roket fırlatmak için NOTAM yayınladı

ABD ile İran arasındaki gerilim sürerken kritik öneme sahip bir gelişme yaşandı. İran 19 Şubat Perşembe günü Umman Körfezi ve çevresinde gerçekleştirilecek füze denemeleri için pilotları uyaran bir NOTAM yayınladı.

ABD Federal Havacılık İdaresi duyurdu: İran roket fırlatmak için NOTAM yayınladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.02.2026
saat ikonu 23:56
|
GÜNCELLEME:
19.02.2026
saat ikonu 00:22

, ABD ile Umman'dan sonra İsviçre'de müzakerelerin ikinci turunu tamamladıktan sonra önemli bir askeri karar aldı.

ABD Federal Havacılık İdaresi duyurdu: İran roket fırlatmak için NOTAM yayınladı

HABERİN ÖZETİ

ABD Federal Havacılık İdaresi duyurdu: İran roket fırlatmak için NOTAM yayınladı

İran, ABD ile Umman'dan sonra İsviçre'de müzakerelerin ikinci turunu tamamlamasının ardından Umman Körfezi ve çevresinde füze denemesi yapacağını duyurdu.
İran, Umman Körfezi ve çevresinde füze denemesi yapacağını bildirdi.
Tahran yönetimi, pilotlara ve havayolu şirketlerine bölgedeki potansiyel tehlikelere karşı NOTAM ile uyarı yaptı.
İran, füze denemesi kararından önce bölgede İran, Rusya ve Çin'in katılımıyla kapsamlı bir ortak tatbikat yapacağını duyurmuştu.
Tatbikat hazırlıkları kapsamında, 19 Şubat Perşembe günü sabah saatlerinde İran'ın güneyinde planlanan füze fırlatmalarına başlanacağı belirtildi.
ABD Federal Havacılık İdaresi de İran'ın aynı bölgede roket fırlatacağı konusunda NOTAM yayınladığı bilgisini duyurdu.
İran'dan yapılan açıklamada Umman Körfezi ve çevresinde füze denemesi yapılacağı bildirildi. Tahran yönetiminin yayınladığı Hava Görevlerine Bildirim'de (NOTAM) pilotlara ve havayolu şirketlerine, bölgedeki potansiyel tehlikelere karşı uyarı yapıldı.

ABD Federal Havacılık İdaresi duyurdu: İran roket fırlatmak için NOTAM yayınladı

ORTAK TATBİKAT DUYURULMUŞTU

İran'ın füze denemesi kararı almadan önce bölgede İran, Rusya ve Çin'in katılımıyla kapsamlı bir ortak tatbikat yapacağını duyurmuştu.

Tatbikat hazırlıkları sürecinde duyurulan bildiride, 19 Şubat Perşembe günü sabah saatlerinde İran'ın güneyinde planlanan füze fırlatmalarına başlanacağı vurgulandı.

ABD Federal Havacılık İdaresi duyurdu: İran roket fırlatmak için NOTAM yayınladı

ABD DE DUYURDU

ABD Federal Havacılık İdaresi de İran'ın yarın Türkiye saatiyle 06.30 ile 16.30 arasında ülkenin güneyindeki bölgelerde roket fırlatacağı konusunda NOTAM (Havacılık Duyurusu) yayınladığı bilgisini duyurdu.

