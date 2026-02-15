Çoğumuz bir yudum içmek için arabada bırakıyor ama… Saniyeler içerisinde aracınızda yangın çıkartabiliyormuş

Otomobil yangınlarının sebepleri genellikle elektrik kontağı, yakıt sızıntısı veya motor aşırı ısınması olarak bilinir. Ancak istatistiklere giren ve giderek artan bir yangın sebebi daha var ki, çoğu sürücü bunu "şehir efsanesi" sanıyor: Su şişeleri. Bir şişe suyun yangın çıkarabileceği fikri kulağa mantıksız gelebilir; sonuçta su, ateşi söndürmek için kullanılan bir maddedir. Ancak buradaki tehlike suyun kendisi değil, suyun içinde bulunduğu şeffaf, kavisli plastik şişenin optik özellikleridir. İlkokul fen bilgisi derslerinde büyüteçle kağıt yakma deneyini hatırlarsınız. Büyüteç, üzerine düşen güneş ışınlarını tek bir odak noktasında toplayarak (konverjans) o noktadaki sıcaklığı yüzlerce dereceye çıkarır. İçi su dolu şeffaf bir pet şişe de, fiziksel olarak kusursuz bir "yakınsak mercek" (büyüteç) görevi görür. Güneş ışığı, suyun içinden geçerken kırılır ve şişenin arkasındaki tek bir noktaya odaklanır. Eğer bu odak noktası, aracınızın kumaş koltuğuna, deri döşemesine veya kağıt bir evraka denk gelirse, felaket senaryosu başlamış demektir.