Kurtarılma anı kamerada! Suların ortasında kalan vatandaşı helikopterle aldılar

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde Menderes Nehri'nin taşması sonucu, su basan arazinde kalan vatandaş helikopter ile kurtarıldı. O anlar anbean jandarma kamerasına yansıdı.



Aydın’da kent genelinde etkili olan sağanak yağış, Büyük Menderes Nehri'nde yer yer taşkınlara neden oldu. Koçarlı ilçesinden de geçen nehrin taşması nedeniyle ovadaki birçok arazi ve hayvan ahırı sular altında kaldı. Kasaplar Mahallesi'nde hayvanlarını korumak amacıyla damda bekleyen Abdullah Öpöz, yaşanan taşkın üzerine suların ortasında mahsur kalırken, vatandaş olay yerine yönlendirilen Aydın Jandarma Filo Komutanlığı'na ait helikopterle kurtarıldı.