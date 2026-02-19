Menü Kapat
Önce baraj kapakları açıldı, ardından fırtına vurdu! Gölle deniz birleşti

Antalya Manavgat’ta geçtiğimiz günlerde baraj kapaklarının açılmasıyla Titreyengöl’de su seviyesi yükselmişti. Şiddetli fırtınanın vurduğu bölgede göl suları taşarken, deniz ve Titreyengöl’ün birleştiği görüldü.

Önce baraj kapakları açıldı, ardından fırtına vurdu! Gölle deniz birleşti
Manavgat'ta etkili olan yağışlar barajlarda maksimum seviyeye ulaşılmasını sağladı. Bunun üzerine kapaklar açılarak barajlardan bırakılan su Manavgat Irmağının ve Titreyengöl'ün su seviyesinin yükselmesine neden oldu.

Önce baraj kapakları açıldı, ardından fırtına vurdu! Gölle deniz birleşti

Şiddetli fırtınanın sebep olduğu dev dalgalar saat kulesinin bulunduğu alanın göle dönmesine ve Titreyengöl'ün deniz ile birleşmesine yol açtı. Manavgat Irmağından gelen suyun artması nedeniyle Titreyengöl çevresinde bulunan yürüyüş yolları sular altında kaldı.

Önce baraj kapakları açıldı, ardından fırtına vurdu! Gölle deniz birleşti

SAKAR MEKE KUŞLARI SÜRÜLER HALİNDE GELDİ

Titreyengöl'de su seviyesinin yükselmesinin ardından sürüler halinde gelen Sakar Meke'ler, Titreyengöl'ün üzerinde görsel bir şölen oluştururken, vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kayda aldı. Eşiyle birlikte Titreyegöl'e gelen bir vatandaş, Denizin geri gönderdiği atık yığınlarını göstererek, bunun insan eseri olduğunu, doğayı kirletmenin sonucu olduğunu söyledi.

