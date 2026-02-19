Önce baraj kapakları açıldı, ardından fırtına vurdu! Gölle deniz birleşti

Manavgat'ta etkili olan yağışlar barajlarda maksimum seviyeye ulaşılmasını sağladı. Bunun üzerine kapaklar açılarak barajlardan bırakılan su Manavgat Irmağının ve Titreyengöl'ün su seviyesinin yükselmesine neden oldu.

Şiddetli fırtınanın sebep olduğu dev dalgalar saat kulesinin bulunduğu alanın göle dönmesine ve Titreyengöl'ün deniz ile birleşmesine yol açtı. Manavgat Irmağından gelen suyun artması nedeniyle Titreyengöl çevresinde bulunan yürüyüş yolları sular altında kaldı.

SAKAR MEKE KUŞLARI SÜRÜLER HALİNDE GELDİ

Titreyengöl'de su seviyesinin yükselmesinin ardından sürüler halinde gelen Sakar Meke'ler, Titreyengöl'ün üzerinde görsel bir şölen oluştururken, vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kayda aldı. Eşiyle birlikte Titreyegöl'e gelen bir vatandaş, Denizin geri gönderdiği atık yığınlarını göstererek, bunun insan eseri olduğunu, doğayı kirletmenin sonucu olduğunu söyledi.