TOKİ Diyarbakır kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı vatandaşların gündeminde yer alıyor. TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında her hafta belirlenen illerin kura çekimini gerçekleştiriyor. TOKİ tarafından açıklanan bilgilere göre bugün Diyarbakır kura çekimi gerçekleştirilecek. TOKİ Diyarbakır kura çekiminin ardından Bağlar, Kayapınar, Bismil, Çüngüş, Çermik, Çınar, Dicle, Eğil, Han, Hazro, Kulp, Lice ve Silvan ilçelerinde inşa edilecek olan 12.165 konutun hak sahibi belli olacak. Kura çekiminin gerçekleştirilmesinin ardından TOKİ Diyarbakır kura sonuçları isim listesi açıklanacak. TOKİ Diyarbakır kura sonuçları isim listesinde yer alan vatandaşlar belirtilen tarihlerde bankalara giderek sözleşmelerini imzalayacaklar. TOKİ Diyarbakır kura sonuçları isim listesinde yer almayan vatandaşlara ise 5 bin TL başvuru parası iade edilecek. Peki TOKİ Diyarbakır kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

Özetle

HABERİN ÖZETİ TOKİ Diyarbakır kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı! TOKİ Diyarbakır kura sonuçları hak sahipleri açıklandı mı, nasıl öğrenilir TOKİ, Diyarbakır genelinde 12.165 sosyal konut için kura çekimini gerçekleştirerek hak sahiplerini belirleyecek ve sonuçlar kısa süre içinde e-Devlet ile TOKİ'nin resmi internet sitesinden sorgulanabilecek. Diyarbakır'da Bağlar, Kayapınar ve diğer ilçelerde toplam 12.165 konut için kura çekimi yapılacak. Kura sonuçları, çekimin ardından en geç 2 saat içinde e-Devlet, TOKİ resmi sitesi ve PDF formatında yayımlanacak. Hak sahibi olamayan vatandaşlara 5 bin TL başvuru ücreti iade edilecek. Diyarbakır'daki konutlar için 157.929 geçerli başvuru yapıldı. Konut teslimatlarının 2027 Mart ayından itibaren başlaması bekleniyor.

TOKİ DİYARBAKIR KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

TOKİ Diyarbakır kura sonuçları isim listesi, kura çekiminin sona ermesinin ardından açıklanacak. TOKİ Diyarbakır kura çekimi Bağlar ve Kayapınar ilçelerini kapsayan merkez bölgesinde başlayacak. Merkez bölgesinin ardından sırayla Bismil, Çüngüş, Çermik, Çınar, Dicle, Eğil, Han, Hazro, Kulp, Lice ve Silvan ilçelerinde gerçekleştirilecek. Kura çekimlerinin sona ermesinin ardından en geç 2 saat içerisinde TOKİ Diyarbakır kura sonuçları isim listesi PDF formatında ilçe ilçe yayımlanması bekleniyor. TOKİ Diyarbakır kura sonuçları isim listelerine erkenden erişim sağlamak isteyen vatandaşlar ise TOKİ'nin canlı yayın tekrarını izleyebilecek. TOKİ tarafından gerçekleştirilen bütün kura çekimlerinin canlı yayın tekrarları YouTube kanalında yayınlanıyor.

TOKİ DİYARBAKIR KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

TOKİ DİYARBAKIR KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Diyarbakır kura sonuçlarını vatandaşlar, kura çekiminin sona ermesinin ardından e-Devlet veya TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden hak sahibi T.C. kimlik numaraları ile sorgulayabilecekler. TOKİ Diyarbakır kura çekiminin sona ermesinin ardından en geç 2 saat içerisinde sonuçların sisteme girilmesi bekleniyor.

TOKİ DİYARBAKIR KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

TOKİ DİYARBAKIR KONUTLAR NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında inşa edilen konutlar açıklanan bilgilere göre 2027 Mart ayından itibaren teslim edilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum proje kapsamında inşa edilecek olan ilk konutların teslimatına 2027 Mart ayında başlanacağını duyurdu. TOKİ'nin Diyarbakır'da da inşa edeceği ilk konutların bu tarihte teslim edilmesi bekleniyor.

TOKİ 500 BİN KONUT PROJESİNE DİYARBAKIR'DA YOĞUN KATILIM

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Diyarbakır'da toplam 12.165 konut inşa edilecek. TOKİ tarafından açıklanan bilgilere göre 157.929 geçerli başvuru bulunuyor. TOKİ 500 bin konut projesi kapsamında Diyarbakır'da inşa edilecek olan konutların dağılımı ve başvuru sayıları ise şöyle:

Diyarbakır Merkez (Bağlar-Kayapınar) | 10.000 Konut | 135.712 başvuru yapıldı

Diyarbakır Bismil | 300 Konut | 3.571 başvuru yapıldı

Diyarbakır Çüngüş | 47 Konut | 376 başvuru yapıldı

Diyarbakır Çermik | 200 Konut | 1.873 başvuru yapıldı

Diyarbakır Çınar | 142 Konut | 1.566 başvuru yapıldı

Diyarbakır Dicle | 100 Konut | 1.984 başvuru yapıldı

Diyarbakır Eğil | 126 Konut | 1.304 başvuru yapıldı

Diyarbakır Hani | 300 Konut | 2.056 başvuru yapıldı

Diyarbakır Hazro | 100 Konut | 485 başvuru yapıldı

Diyarbakır Kulp | 200 Konut | 1.526 başvuru yapıldı

Diyarbakır Lice | 150 Konut | 1.281 başvuru yapıldı

Diyarbakır Silvan | 500 Konut | 6.195 başvuru yapıldı

TOKİ 500 BİN KONUT KURA TAKVİMİ

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında bu hafta Diyarbakır'ın yanı sıra 20 Şubat'ta Adana, Gaziantep ve Çanakkale'de kura çekimi gerçekleştirilecek. 21 Şubat'ta ise Bursa'da kura çekimi yapılacak.