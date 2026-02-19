Menü Kapat
TGRT Haber
Endonezya'da heyelan faciası: 1 ölü

'da şiddetli yağışlar heyelana yol açtı. Sulawesi Adası'nda bulunan bir nikel işleme tesisindeki maden atık bölgesinde meydana gelen heyelanda bir işçi hayatını kaybetti.

Endonezya'da heyelan faciası: 1 ölü

Endonezya'da şiddetli yağışların yol açtığı heyelanda bir nikel işleme tesisinin maden atık bölgesinde bir işçi hayatını kaybetti, operasyonlar durduruldu ve soruşturma başlatıldı.
Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda şiddetli yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldi.
Bir nikel işleme tesisinin maden atık bölgesinde gerçekleşen heyelanda bir işçi hayatını kaybetti.
Tesisin atık bölgesindeki operasyonlar durduruldu.
Olayla ilgili ihmal veya güvenlik eksikliği ihtimali nedeniyle soruşturma başlatıldı.
Tesisin işleticisi konumundaki şirket olan PT Endonezya Morowali Endüstri Parkı (IMIP) Sözcüsü Dedy Kurniawan yaptığı açıklamada, heyelanın yol boyunca iş makinelerini sürüklediğini söyledi.

Atık bölgesindeki operasyonların bugün itibarıyla durdurulduğunu bildiren Dedy Kurniawan, kayıp kimsenin olmadığını açıkladı.

Olayın ardından ihmal veya güvenlik eksikliği ihtimali nedeniyle soruşturma başlatıldı.

