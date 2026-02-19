Endonezya'da heyelan faciası: 1 ölü

Kategoriler
Endonezya'da şiddetli yağışlar heyelana yol açtı. Sulawesi Adası'nda bulunan bir nikel işleme tesisindeki maden atık bölgesinde meydana gelen heyelanda bir işçi hayatını kaybetti.
Tesisin işleticisi konumundaki şirket olan PT Endonezya Morowali Endüstri Parkı (IMIP) Sözcüsü Dedy Kurniawan yaptığı açıklamada, heyelanın yol boyunca iş makinelerini sürüklediğini söyledi.
Atık bölgesindeki operasyonların bugün itibarıyla durdurulduğunu bildiren Dedy Kurniawan, kayıp kimsenin olmadığını açıkladı.
Olayın ardından ihmal veya güvenlik eksikliği ihtimali nedeniyle soruşturma başlatıldı.