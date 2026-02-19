Menü Kapat
 Berrak Arıcan Baş

ABD-İran gerilimi zirveye tırmanırken İsrail'e kritik ziyaret! ABD'li Bakan Marco Rubio Netanyahu ile görüşecek

ABD ve İran gerilimi zirveye doğru çıkarken Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun İsrail ziyaretinde bulunacağı ortaya çıktı. Bakan Rubio'nun, İran'a saldırı hazırlığında olduğu iddia edilen İsrail'i 28 Şubat'ta ziyaret edecek.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.02.2026
10:44
|
GÜNCELLEME:
19.02.2026
10:44

ve 'in, 'a karşı saldırı hazırlığında olduğu iddiaları bir bir yükselirken ABD Dışişleri Bakanı 'nun Tel Aviv ziyareti duyuruldu. İsrail'in Times of Israel gazetesi, bir ABD'li yetkilinin Rubio'nun İsrail ziyaretini doğruladığını kaydetti.

Haberde, Rubio'nun 28 Şubat'ta İsrail'e gelerek İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile İran konusunu görüşeceği aktarıldı.

ABD-İran gerilimi zirveye tırmanırken İsrail'e kritik ziyaret! ABD'li Bakan Marco Rubio Netanyahu ile görüşecek

MÜZAKERELER ÇÖKER, SAVAŞ BAŞLAR...

Cenevre'de gerçekleştirilen ABD-İran görüşmelerinin ardından, İsrail'in müzakerelerin çökme ihtimaline karşı hazırlıklar yaptığı ileri sürülmüştü.

İsrail Meclisindeki Dış İlişkiler ve Güvenlik Komitesi yetkililerinin İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığı Sekreteri Shai Clapper'den güvenlik değerlendirmesi aldığı, İran'a karşı muhtemel savaşa hazırlıkların konuşulduğu aktarılmıştı.

ABD'nin İran'a olası saldırısını "yakın zamanda" başlatabileceği değerlendirmeleri üzerine Tel Aviv yönetiminin, İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığı'na yüksek alarm durumuna geçilmesi talimatı verildiği de bildirilmişti.

İran ile ABD savaşının ayak sesleri: Orta Doğu'ya askeri yığınak müzakereler sırasında da durmadı
Trump'ın İran'a saldırı planı: Kara harekatı olmayacak havadan 'sürekli' bombalayacak!
