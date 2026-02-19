Trump'ın İran'a saldırı planı: Kara harekatı olmayacak havadan 'sürekli' bombalayacak!

ABD ve İran arasında diplomatik temaslar sürerken Washington bir yandan da Orta Doğu'ya askeri yığınağını sürdürüyor. ABD ise saldırı seçeneğinin masadan kalkmadığının altını çiziyor. Amerikan medyasına açıklamalarda bulunan kaynaklar da İran'a yönelik saldırının Venezuela saldırısından çok daha kapsamlı olacağını belirtiyor.

''SÜREKLİ' BOMBALAMA HAREKATI''

ABD medyasından New York Post'a konuşan kaynaklar, "ABD'nin Orta Doğu'daki devasa askeri yığılması, Tahran'ın devam eden müzakerelerde Başkan Donald Trump'ın taleplerini reddetmeye devam etmesi durumunda, ABD'nin haftalar hatta günler içinde İran'a karşı 'sürekli' bir bombalama harekatı başlatmaya hazır olabileceğini gösteriyor" yorumunu yaptı.

''SON ON YILLARDA EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ DURUM''

Pentagon'un eski yetkilisi Alex Plitsas ise konuya ilişkin açıklamalarında şunları söyledi:

"Bölgeye ikinci bir uçak gemisinin yolda olması ve yüzlerce saldırı, destek ve diğer uçağın zaten yakınlarda bulunmasıyla, bölgede konuşlandırılan kuvvetlerin büyüklüğü tek başına son derece alışılmadık ve son on yıllarda eşi benzeri görülmemiş bir durum. Biriktirdiğimiz şey, karada konuşlu saldırı uçakları, komuta ve kontrol ve denizde konuşlu platformların eşi benzeri görülmemiş bir kombinasyonudur. Bu bölgede on yıllardır böyle bir yığılma görmedik.''

''KARA HAREKATI OLMAYACAK''

Plitsas, Trump'ın "sürekli bir hava ve deniz harekatı" hazırlığında olduğunu ve ABD kara birliklerini devreye sokmadan bir harekat başlatma seçeneği üzerinde durduğunu dile getirdi. Plitsas, "Askeri varlık bize bu seçeneğin çok olası olduğunu söylüyor. Bu, uzun süreli ve çok büyük bir hava ve deniz saldırısı harekatı için yeterli ateş gücü" dedi.

Bölgeye konuşlanan askeri güç ile birlikte Trump'ın olası seçenekleri arasında silah tesislerine ve orta düzey yetkililere yönelik hedefli saldırılardan, ülke yönetimini değiştirmeyi sağlayacak tam teşekküllü imha saldırılarının olduğuna dikkat çekildi.

WASHINGTON'DA SAVAŞIN AYAK SESLERİ

Öte yandan dün Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, yaptığı açıklamada, "Diplomasi her zaman Başkan Trump'ın ilk seçeneğidir ve İran'ın Başkan Trump ve bu yönetimle bir anlaşma yapması çok akıllıca olur demişti.

ABD Başkanı Trump'ın yardımcısı JD Vance, "Başkan'ın bazı kırmızı çizgileri olduğu açık ve İranlılar bunu kabul etmiyor" derken New York Post'a konuşan bir yetkili ise, "İranlılara mesaj çok açık. Masaya gelin, kırmızı çizgileri kabul edin ve anlaşma yapın ya da başınıza geleceklere hazırlanın" dedi.

ORTA DOĞU'DA ASKERİ YIĞINAK ARTIYOR

Axios ABD'nin bölgedeki askeri varlığının dikkat çekici ölçüde arttığına da dikkat çekti. Habere göre son 24 saat içinde F-35, F-22 ve F-16 tipi 50 savaş uçağının bölgeye sevk edildiği kaydedildi.

Ayrıca iki uçak gemisi, yaklaşık 12 savaş gemisi, yüzlerce savaş uçağı ve çok sayıda hava savunma sistemi de halihazırda Orta Doğu'da konuşlandırılmış durumda.