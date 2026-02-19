Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Trump'ın İran'a saldırı planı: Kara harekatı olmayacak havadan 'sürekli' bombalayacak!

ABD ile İran arasındaki gerilim son günlerde müzakerelere rağmen yüksek seyrediyor. ABD medyasına açıklamalarda bulunan kaynaklar, Venezuela'ya yapılan saldırının daha kapsamlı olacağını belirtiyor. ABD Başkanı Donald Trump, taleplerinin reddedilmesi durumunda İran'a karşı 'sürekli' bir bombalama harekatı başlatacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.02.2026
saat ikonu 10:20
|
GÜNCELLEME:
19.02.2026
saat ikonu 10:20

ABD ve İran arasında diplomatik temaslar sürerken Washington bir yandan da 'ya askeri yığınağını sürdürüyor. ABD ise saldırı seçeneğinin masadan kalkmadığının altını çiziyor. Amerikan medyasına açıklamalarda bulunan kaynaklar da İran'a yönelik saldırının Venezuela saldırısından çok daha kapsamlı olacağını belirtiyor.

''SÜREKLİ' BOMBALAMA HAREKATI''

ABD medyasından New York Post'a konuşan kaynaklar, "ABD'nin Orta Doğu'daki devasa askeri yığılması, Tahran'ın devam eden müzakerelerde Başkan 'ın taleplerini reddetmeye devam etmesi durumunda, ABD'nin haftalar hatta günler içinde İran'a karşı 'sürekli' bir bombalama harekatı başlatmaya hazır olabileceğini gösteriyor" yorumunu yaptı.

Trump'ın İran'a saldırı planı: Kara harekatı olmayacak havadan 'sürekli' bombalayacak!

''SON ON YILLARDA EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ DURUM''

Pentagon'un eski yetkilisi Alex Plitsas ise konuya ilişkin açıklamalarında şunları söyledi:

"Bölgeye ikinci bir uçak gemisinin yolda olması ve yüzlerce saldırı, destek ve diğer uçağın zaten yakınlarda bulunmasıyla, bölgede konuşlandırılan kuvvetlerin büyüklüğü tek başına son derece alışılmadık ve son on yıllarda eşi benzeri görülmemiş bir durum. Biriktirdiğimiz şey, karada konuşlu saldırı uçakları, komuta ve kontrol ve denizde konuşlu platformların eşi benzeri görülmemiş bir kombinasyonudur. Bu bölgede on yıllardır böyle bir yığılma görmedik.''

Trump'ın İran'a saldırı planı: Kara harekatı olmayacak havadan 'sürekli' bombalayacak!

''KARA HAREKATI OLMAYACAK''

Plitsas, Trump'ın "sürekli bir hava ve deniz harekatı" hazırlığında olduğunu ve ABD kara birliklerini devreye sokmadan bir harekat başlatma seçeneği üzerinde durduğunu dile getirdi. Plitsas, "Askeri varlık bize bu seçeneğin çok olası olduğunu söylüyor. Bu, uzun süreli ve çok büyük bir hava ve deniz saldırısı harekatı için yeterli ateş gücü" dedi.

Bölgeye konuşlanan askeri güç ile birlikte Trump'ın olası seçenekleri arasında silah tesislerine ve orta düzey yetkililere yönelik hedefli saldırılardan, ülke yönetimini değiştirmeyi sağlayacak tam teşekküllü imha saldırılarının olduğuna dikkat çekildi.

Trump'ın İran'a saldırı planı: Kara harekatı olmayacak havadan 'sürekli' bombalayacak!

WASHINGTON'DA SAVAŞIN AYAK SESLERİ

Öte yandan dün Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, yaptığı açıklamada, "Diplomasi her zaman Başkan Trump'ın ilk seçeneğidir ve İran'ın Başkan Trump ve bu yönetimle bir anlaşma yapması çok akıllıca olur demişti.

ABD Başkanı Trump'ın yardımcısı JD Vance, "Başkan'ın bazı kırmızı çizgileri olduğu açık ve İranlılar bunu kabul etmiyor" derken New York Post'a konuşan bir yetkili ise, "İranlılara mesaj çok açık. Masaya gelin, kırmızı çizgileri kabul edin ve anlaşma yapın ya da başınıza geleceklere hazırlanın" dedi.

Trump'ın İran'a saldırı planı: Kara harekatı olmayacak havadan 'sürekli' bombalayacak!

ORTA DOĞU'DA ASKERİ YIĞINAK ARTIYOR

Axios ABD'nin bölgedeki askeri varlığının dikkat çekici ölçüde arttığına da dikkat çekti. Habere göre son 24 saat içinde F-35, F-22 ve F-16 tipi 50 savaş uçağının bölgeye sevk edildiği kaydedildi.

Trump'ın İran'a saldırı planı: Kara harekatı olmayacak havadan 'sürekli' bombalayacak!

Ayrıca iki uçak gemisi, yaklaşık 12 savaş gemisi, yüzlerce savaş uçağı ve çok sayıda hava savunma sistemi de halihazırda Orta Doğu'da konuşlandırılmış durumda.

Trump'ın İran'a saldırı planı: Kara harekatı olmayacak havadan 'sürekli' bombalayacak!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD-İran savaşı başlıyor! Operasyon tarihi belli oldu
İran ile ABD savaşının ayak sesleri: Orta Doğu'ya askeri yığınak müzakereler sırasında da durmadı
ETİKETLER
#donald trump
#orta doğu
#Askeri Yığınak
#Abd-iran Gerilimi
#Saldırı Tehdidi
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.