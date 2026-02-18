Altın alacaklar dikkat! Yastık altı devri bitti: Herkesin gözü dijital altında

Altın Anne, yatırım gayesiyle ürün seçeneklerini dijital platformlarda erişime açarak tüketicilere daha belgelendirilmiş ve karşılaştırılabilir bir alışveriş ortamı sunuyor. Gümüş tarafında da benzer bir hareketlilik dikkat çekiyor.

Daha ulaşılabilir fiyat seviyeleri nedeniyle gümüş, özellikle portföyünü çeşitlendirmek isteyen yatırımcılar için alternatif bir seçenek oluşturuyor.