Altın alacaklar dikkat! Yastık altı devri bitti: Herkesin gözü dijital altında

Altın ve gümüşte fiziki alışverişin yanı sıra e-ticaret platformları üzerinden gerçekleştirilen kıymetli maden işlemlerinde artış yaşanırken, yatırımcılar anlık fiyat takibi, kayıtlı işlem ve zaman tasarrufu gibi avantajlar nedeniyle online kanallara yöneliyor.
E-ticaret üzerinden yapılan kıymetli maden satışlarında son yıllarda istikrarlı bir artış yaşanıyor. Online kanalların toplam satışlar içindeki payı henüz fiziki mağazaların gerisinde bulunsa da büyüme hızının daha yüksek olduğu belirtiliyor.
Dijital platformlar; anlık fiyat takibi, ürün karşılaştırma ve günün her saatinde işlem yapabilme imkanı sunarken, işlemlerin kayıt altına alınması da yatırımcı açısından önemli bir güven unsuru olarak öne çıkıyor.
Bu dönüşüm sürecinde kurumsal altyapısını dijital ortama taşıyan markalar dikkat çekiyor. Altın Anne, hem resmi e-ticaret sitesi hem de online pazar yerlerindeki kurumsal mağazalarıyla yatırımcılara güvenli alışveriş imkanı sunduğunu belirtti.
YENİ DÖNEM BAŞLADI
Altın Anne e-ticaret platformu Kurumsal İletişim Sorumlusu Ecem Karaman, dijital kanalların yatırım sürecini daha düzenli ve takip edilebilir hale getirdiğini belirtti.
Karaman, platform üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin kayda alınmasının ve ürünlerin sigortalı teslimatla yatırımcılara ulaştırılmasının güven duygusunu güçlendiren uygulamalar arasında yer aldığını ifade ederek, ayrıca, ürünlerin detaylı açıklamalarla ve net fiyat bilgileriyle sunulmasının, kullanıcıların daha bilinçli ve karşılaştırmalı bir şekilde seçim yapmasını sağladığını vurguladı.
Dijital platformlarda yatırım gayesiyle ürünlere yönelik talep öne çıkıyor. Standart gramajlı ve sertifikalı ürünler ile işçilik maliyeti görece düşük seçenekler yatırımcıların öncelikli tercihleri arasında yer alıyor. Online ortamda ürünlerin fiyat, gramaj ve özellik bilgilerinin açık şekilde sunulması, tüketicilerin karşılaştırma yaparak daha bilinçli karar vermesine imkan tanıyor.
Altın Anne, yatırım gayesiyle ürün seçeneklerini dijital platformlarda erişime açarak tüketicilere daha belgelendirilmiş ve karşılaştırılabilir bir alışveriş ortamı sunuyor. Gümüş tarafında da benzer bir hareketlilik dikkat çekiyor.
Daha ulaşılabilir fiyat seviyeleri nedeniyle gümüş, özellikle portföyünü çeşitlendirmek isteyen yatırımcılar için alternatif bir seçenek oluşturuyor.
Sektör temsilcileri, dijital kanalların fiziki mağazaların yerini tamamen almayacağını ancak yatırım işlemlerinde önemli bir ağırlık kazandığını belirtiyor. Altın ve gümüş ticaretinde yeni dönem, geleneksel kuyumcu deneyimi ile dijital platformların sağladığı kolaylığı bir araya getiriyor.