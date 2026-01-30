Menü Kapat
Benim Sayfam
Yaşam
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

İzmir göle döndü! Sel suları araçları yuttu, 3 ilçede sular kesildi!

İzmir'de akşam saatlerinde şiddetini artıran fırtına ve sağanak, Buca ve Konak başta olmak üzere kenti göle çevirdi. Sel sularına kapılan vatandaşlar son anda kurtarılırken, Halkapınar'a düşen yıldırım kentin yarısını susuz bıraktı.

İzmir’de gün boyu etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtına, akşam saatlerinde şiddetini artırarak kentte hayatı durma noktasına getirdi. Özellikle merkez ilçelerde etkili olan yağışlar sonucu cadde ve sokaklar göle dönerken, çok sayıda araç sular altında kaldı, ulaşımda aksamalar yaşandı.

İzmir göle döndü! Sel suları araçları yuttu, 3 ilçede sular kesildi!

VATANDAŞLARI SEL SULARINDAN POLİS EKİPLERİ KURTARDI

Kuvvetli yağış ve fırtına; Buca, Konak, Karabağlar ve Bornova ilçelerinde yoğun şekilde hissedildi. Buca ilçesine bağlı Vali Rahmi Bey ve Yaylacık mahallelerinde meydana gelen sel nedeniyle park halindeki araçlar su altında kalırken, seyir halindeki sürücüler yollarda mahsur kaldı. Sel sularına kapılan bir motosiklet sürücüsünün yaralandığı, yine akıntıya kapılan bir yayanın ise polis ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldığı öğrenildi.

İzmir göle döndü! Sel suları araçları yuttu, 3 ilçede sular kesildi!

ULAŞIM VE ALTYAPI OLUMSUZ ETKİLENDİ

Konak ilçesinde rögarların taşması sonucu ana arterlerde büyük su birikintileri oluştu. Kemalpaşa ilçesinde de etkili olan sel suları, otomobilleri sürükleyerek maddi hasara yol açtı. Kent genelinde trafik akışı yer yer durma noktasına gelirken, hem sürücüler hem de yayalar ilerlemekte güçlük çekti.

İzmir göle döndü! Sel suları araçları yuttu, 3 ilçede sular kesildi!

YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU SU KESİNTİSİ

Halkapınar Pompa İstasyonu’na yıldırım düşmesi, kentin büyük bir bölümünde su kesintisine neden oldu. Arıza sebebiyle Buca, Bornova, Karşıyaka ve Çiğli ilçelerinde sular kesilirken; Karabağlar, Gaziemir, Konak ve Balçova ilçelerine akşam saatlerinde yeniden su verilmeye başlandı.
Ekiplerin kent genelindeki tahliye ve onarım çalışmaları sürüyor.

İzmir göle döndü! Sel suları araçları yuttu, 3 ilçede sular kesildi!
#Yaşam
