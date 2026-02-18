Kan donduran işkence! 17 yaşındaki çocuğu darbedip, üzerine köpek saldılar: Vahşet anlarını kameraya çektiler

Savur ilçesine bağlı Harmantepe Mahallesi’nde bir şahsın güvercinlerini aldığını iddia ettiği çocuktan güvercinleri geri getirmesini istediği, bu gerekçeyle çocuğa kimliği belirsiz bir kişi tarafından şiddet uygulandığı ileri sürüldü. İddiaların ardından çocuğa işkence anının görüntüleri de ortaya çıktı.

Görüntülerde karanlık bir yerde tutulan çocuğun darbedildiği ve üzerine köpek salınarak korkutulduğu görülüyor. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, gözaltına alınan 1 kişinin ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.