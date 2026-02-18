Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Kan donduran işkence! 17 yaşındaki çocuğu darbedip, üzerine köpek saldılar: Vahşet anlarını kameraya çektiler

Mardin’in Savur ilçesinde kimliği belirsiz şahıslar, 17 yaşındaki çocuğun alıkoyarak darbetti. Tüm bunlar yetmezmiş gibi çocuğun üzerine köpeğin üzerine salan caniler, bu anları kameraya çekti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kan donduran işkence! 17 yaşındaki çocuğu darbedip, üzerine köpek saldılar: Vahşet anlarını kameraya çektiler
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.02.2026
saat ikonu 11:01
|
GÜNCELLEME:
18.02.2026
saat ikonu 11:01

Savur ilçesine bağlı Harmantepe Mahallesi’nde bir şahsın güvercinlerini aldığını iddia ettiği çocuktan güvercinleri geri getirmesini istediği, bu gerekçeyle çocuğa kimliği belirsiz bir kişi tarafından uygulandığı ileri sürüldü. İddiaların ardından çocuğa işkence anının görüntüleri de ortaya çıktı.

Kan donduran işkence! 17 yaşındaki çocuğu darbedip, üzerine köpek saldılar: Vahşet anlarını kameraya çektiler

Görüntülerde karanlık bir yerde tutulan çocuğun darbedildiği ve üzerine köpek salınarak korkutulduğu görülüyor. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, gözaltına alınan 1 kişinin ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İBB kreşinde işkence ve istismar iddiası! İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cezaevinden izinli çıkıp dehşet saçtı! Eşini işkence ederek öldürdü: Cinayeti izleyen çocukları kaçırdı
ETİKETLER
#şiddet
#çocuk istismarı
#Güvercin Kavgası
#Harmantepe
#Işkence Görüntüleri
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.