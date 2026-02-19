Antalya'da dev dalga, lokantayı darmadağın etti! Çalışanın dalgaya kapıldığı anlar kamerada

Antalya'nın Alanya ilçesinde dalgaların yükselmesiyle birlikte sahilde bulunan bir balık lokantasını su bastı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde içeride çalışan kominin dalgaların işletmeye doğru geldiğini gördükten sonra panik halinde kaçtığı anlar yer aldı. Yaşanan olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenilirken, iş yerinde maddi hasar oluştuğu bildirildi.