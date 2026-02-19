Menü Kapat
 | Murat Makas

Casperlar çetesi soruşturmasında sıcak gelişme: WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı

'Casperlar' suç örgütüne bilgi sızdıranlara yönelik başlatılan soruşturma çerçevesinde 17 şüpheli gözaltına alınırken, adliyede görevli olan zabıt katibinin çete üyeleriyle WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.02.2026
saat ikonu 12:50
|
GÜNCELLEME:
19.02.2026
saat ikonu 12:52

'Casperlar' suç örgütüne bilgi sızdıranlara yönelik başlatılan çerçevesinde 17 şüpheli gözaltına alınırken örgütün haberleşme yöntemine ilişkin ilginç veriler ortaya çıktı.

Liderliğini İsmail Atız'ın yaptığı Bahçelievler başta olmak üzere Küçükçekmece ve Bağcılar ilçelerinde, ‘yağma', ‘kasten yaralama', ‘tehdit', ‘uyuşturucu ticareti', ‘fuhuş', ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' gibi suçlara karıştıkları tespit edilen ‘Casperlar' suç örgütüne yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yeni bir soruşturma başlatılmış, suç örgütüne bazı kamu görevlileri tarafından bilgi sızdırıldığı ortaya çıkmıştı.

Casperlar çetesi soruşturmasında sıcak gelişme: WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı

ADLİYELERDEN BİLGİ SIZDIRMAYA ÇALIŞTILAR

Örgüt üyelerinin kamu görevlileriyle menfaat içerisinde olduğu, örgütün adliyelerde ve çeşitli yerlerde görevli memurlardan suç ve arama kaydı gibi sorgulaması yaptırıldığı belirlenmişti. 9'u polis memuru, 1'i zabıt katibi, 1'i gümrük muhafaza memuru, 1'i görevini terk etmiş polis memuru olmak üzere toplam 17 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiş, şüpheliler gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanmıştı.

Casperlar çetesi soruşturmasında sıcak gelişme: WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı

WHATSAPP YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

Soruşturmada şebeke üyelerine bilgi sızdığı iddia edilen şüphelilerin her adımı takip edildi. Adliyede görevli bir zabıt katibinin UYAP'tan faydalanarak çete üyelerine bilgi sızdırdığı öğrenildi. Şüphelinin çetenin kırmızı bülten çıkarılan üyeleri hakkında bilgi aktardığı öğrenildi. İncelenen mesajlarda, çete üyelerinin şüpheliden "arama kaydı" bilgisi istediği belirlendi. Çete üyelerinin, bilgi aldıktan sonra ödeme yaptıklarına dair mesajlar da yazışmalarda yer aldı.

ETİKETLER
#soruşturma
#Bilgi Sızdırma
#kamu görevlilerinin hizmet borçlanması
#Whatsapp Yazışmaları
#Casperlar Suç Örgütü
#Gündem
