Türk bayrağını yerde bırakmadı! Tüyleri diken diken eden görüntüler kamerada

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde görenlerin tüylerini diken diken eden bir olay yaşandı. Sahabiye Mahallesi'nde kaldırımda yürüyen bir çocuk, yerde gördüğü Türk bayrağını koşarak aldı. Bayrağı katlayıp öpen çocuk, yoluna devam etti. O anlar, motosikletiyle oradan geçen Ersin Çampınar'ın kask kamerası tarafından kaydedildi. Türk bayrağını yerde bırakmayan çocuk, Ersin Çampınar'ın, "Helal olsun çocuk, tüylerim diken diken oldu. Ne yapıyorsun?" sorusuna "Bayrağı yerde gördüm. Gönlüm el vermedi" yanıtını verdi.