Karaman'da yürekleri ağza getiren kaza: 2 yaralı

Karaman'ın Alacasuluk Mahallesi Şehit İsa Kiriş Caddesinde çarpışma yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Y.S.Ö. idaresindeki hafif ticari araç ile H.K. yönetimindeki otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil Kent Güvenlik Yönetim Sistemi panosuna çarpıp yan yattı. Vatandaşlar panik yaşadı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobildeki Y.K. ile İ.S. yaralandı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Gazetecinin ‘kaza nasıl oldu' sorusunu yanıtlayan hafif ticari araç sürücüsü Y.S.Ö., "Ben tali yoldan çıktım, arkadaş da ana yoldan geliyordu. Farkına varamadık çarpıştık" dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.