ABD-İran geriliminde Rusya harekete geçti! Ortak askeri girişim kamerada

ABD, İsrail ve İran arasındaki gerilime Rusya’nın dahil olacağı endişesi artıyor. Rusya ile İran ortak askeri tatbikat düzenlerken ABD Orta Doğu’ya askeri gemi yığdı. İran ve Rusya, Umman Denizi ve Kuzey Hint Okyanusu'nda "Alvand sınıfı fırkateyn, füze gemileri, helikopterler, saldırı botları, özel harekat timleri ile helikopter gemisi ve F-4 uçaklarının" katıldığı ortak askeri deniz tatbikatı başlattı.