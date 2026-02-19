Altın için yeni rota hesaplandı! Filiz Eryılmaz kritik eşik için rakam verdi

Altın ve gümüş gibi değerli metallerdeki dalgalanma bize ne anlatıyor? Yatırımcılar nasıl şekil almalı? ABD verileri neyi ifade ediyor? Bu verilerle faiz indirimi gelir mi? Ekonomist Filiz Eryılmaz, katıldığı bir sosyal medya programında piyasalara ilişkin çok kritik detaylar paylaştı.