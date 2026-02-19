Altın için yeni rota hesaplandı! Filiz Eryılmaz kritik eşik için rakam verdi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Altın ve gümüş gibi değerli metallerdeki dalgalanma bize ne anlatıyor? Yatırımcılar nasıl şekil almalı? ABD verileri neyi ifade ediyor? Bu verilerle faiz indirimi gelir mi? Ekonomist Filiz Eryılmaz, katıldığı bir sosyal medya programında piyasalara ilişkin çok kritik detaylar paylaştı.
HAZİRAN ÖNCESİ İNDİRİM ZOR
ABD’de açıklanan son makro verileri değerlendiren Eryılmaz, manşet rakamların tek başına yeterli olmadığını vurguladı. Tarım dışı istihdam artışının beklentilerin biraz üzerinde, işsizlik oranının ise beklentinin altında gerçekleştiğini hatırlatan Eryılmaz, “Veri manşette güçlü görünüyor ama alt detaylar o kadar olumlu değil” dedi.
İstihdam artışının 130 bin seviyesinde kaldığını, ancak sektör dağılımında sağlık ve sosyal hizmetlerin pozitif katkı verirken imalat ve profesyonel hizmetlerde zayıflık görüldüğünü belirten Eryılmaz, önceki aylara ilişkin aşağı yönlü revizyonların da tabloyu gölgelediğini ifade etti.
Enflasyon tarafında ise manşet verinin beklentinin altında, çekirdeğin ise beklentiye paralel geldiğini aktaran Eryılmaz, Ocak aylarında fiyat güncellemeleri nedeniyle genellikle daha yüksek enflasyon görüldüğünü ancak bu yıl verinin geçmiş yıllara kıyasla daha ılımlı seyrettiğini söyledi. Bununla birlikte “Bu gerçekten kalıcı bir dezenflasyon sinyali mi, orası tartışmalı” değerlendirmesinde bulundu.
Eryılmaz’a göre enflasyondaki düşüşün ana kaynağı benzin ve ikinci el araç fiyatları. Hizmet enflasyonundaki katılığın ise sürdüğüne dikkat çekerek, “Bu tablo enflasyonun hızla yüzde 2 hedefine ineceği anlamına gelmiyor” dedi.
Fed'in faiz indirimi beklentilerine ilişkin "Genel tablo Haziran’dan önce bir faiz indirimi gerektirmiyor. Piyasa beklentisi zaman zaman Haziran’dan Temmuz’a kayıyor ama Haziran’dan önce indirim zor görünüyor" dedi.
Türkiye tarafında ise 2026 Enflasyon Raporu’ndaki yukarı yönlü revizyonlara rağmen ara hedefin korunmasını “hibrit bir yaklaşım” olarak nitelendiren Eryılmaz, Merkez Bankası’nın tahminleri yukarı çekmesine karşın revizyonun sınırlı kalmasının piyasada tartışma yarattığını söyledi.
“Hizmet enflasyonundaki katılığın çözülmesine yönelik beklentiler piyasa tarafından fazla iyimser bulunuyor” diyen Eryılmaz, Banka’nın faiz indirmek istediğini ancak artık manevra alanının daraldığını ima ettiğini belirtti.
Şubat ayı enflasyon verisinin kritik olacağını vurgulayan Eryılmaz, “Beklenenden yüksek bir veri gelirse faiz indirimi ertelenebilir” ifadelerini kullandı.
Emtia tarafında jeopolitik riskler ve küresel büyüme beklentilerinin fiyatlamalarda etkili olduğunu belirten Eryılmaz, enerji dışı emtialardaki artışın enflasyon açısından yukarı yönlü risk oluşturduğunu söyledi.
Altın ve gümüşte son dönemde sert düşüş sonrası volatilitenin sürdüğünü ifade eden Eryılmaz, altının merkez bankası alımları ve jeopolitik riskler nedeniyle daha güçlü temellere sahip olduğunu dile getirdi.
“Altında yönün yukarı olduğunu düşünenler var. 5.500–6.000 dolar aralığı telaffuz ediliyor. 4.800 dolar üzeri teknik olarak yukarı yönü destekliyor” diyen Eryılmaz, gümüşte ise daha temkinli bir duruş sergilendiğini aktardı.
“Gümüş daha volatil. Son yükselişte FOMO etkisi belirgindi. 70 dolar altındaki kapanışlar 50–55 dolar riskini gündeme getirebilir” ifadelerini kullanan Eryılmaz, endüstriyel talep hikâyesinin abartıldığı görüşünün piyasada ağırlık kazandığını ve altın-gümüş rasyosundaki aşırı hareketlerin buna işaret ettiğini belirtti.
Borsa İstanbul’da BIST 100’ün güçlü bir momentum yakaladığını söyleyen Eryılmaz, yabancı ilgisi, CDS gerilemesi ve teknik kırılımların yükselişi desteklediğini ifade etti. “Zaman zaman irrasyonel görünen fiyatlamalar olsa da genel beklenti olumlu. Yıl sonu için 16.000 seviyeleri telaffuz ediliyor” dedi. Ancak siyasetin ve enflasyonun belirleyici olmaya devam edeceğinin altını çizdi.
ABD tarafında ise yapay zekâ temalı hisselerde dalgalanmanın sürdüğünü belirten Eryılmaz, yüksek sermaye harcamalarının kârlılık üzerinde baskı yarattığını ancak orta vadede ABD endekslerine yönelik beklentilerin olumlu olduğunu aktardı. Teknoloji dışı sektörlere doğru bir rotasyon sinyali görüldüğünü de sözlerine ekledi.
Genel tabloyu özetleyen Eryılmaz, hem küresel hem de yerel piyasalarda fırsatlar kadar risklerin de bulunduğunu vurguladı.
“Veriler ve merkez bankalarının adımları yön tayininde belirleyici olacak” diyen Eryılmaz, yatırımcıların manşet veriler yerine alt kalemleri dikkatle analiz etmesi gerektiğini belirtti.
Altın ve gümüşte volatilite, ABD’de faiz indirimi zamanlaması, Türkiye’de enflasyon patikası ve küresel jeopolitik gelişmeler… Tüm bu başlıklar önümüzdeki dönemde piyasalarda yönü belirleyecek temel dinamikler olarak öne çıkıyor.