10°
Maça arılar istila etti: Bir anda saldırdılar, hakem öldü, oyuncular yaralandı

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinin Shuklaganj bölgesindeki Sapru Maidan’da oynanan bir kriket maçında arı istilası yaşandı. 65 yaşındaki hakem, arıların saldırısı nedeniyle hayatını kaybetti, çok sayıda oyuncu ise yaralandı.

Maça arılar istila etti: Bir anda saldırdılar, hakem öldü, oyuncular yaralandı
'da yerel bir kriket maçı kabus gibi geçti. Uttar Pradesh eyaletinin Shuklaganj bölgesindeki Sapru Maidan’da oynanan maçın sahasını arılar bastı. Karşılaşma henüz başlamamışken yaşanan olayda, arılar bir anda sahaya girdi ve oyuncularla, görevlilere saldırdı.

65 yaşındaki kıdemli hakem Manik Gupta defalarca arı sokmasına maruz kaldı ve sahada yere yığılıp kaldı. Haber ajansı PTI’ye göre, diğer hakem Jagdish Sharma ile birlikte 15 ila 20 oyuncunun da yaralandı.

Maça arılar istila etti: Bir anda saldırdılar, hakem öldü, oyuncular yaralandı

ARILAR VÜCUDUNA YAPIŞMIŞ HALDEYDİ

Gupta’nın önce Shuklaganj’daki özel bir hastaneye kaldırıldığı, durumunun ağırlaşması üzerine Kanpur’daki Lala Lajpat Rai Hastanesi’ne sevk edildiği bildirildi. Doktorların burada Gupta’nın hayatını kaybettiğini açıkladığı belirtildi.

Kanpur Kriket Birliği Başkanı SN Singh, “Gupta hastaneye götürülürken bile arılar yüzüne ve vücuduna yapışmış durumdaydı” dedi.

Maça arılar istila etti: Bir anda saldırdılar, hakem öldü, oyuncular yaralandı

ARI İSTİLASI İLK DEĞİL

Hindistan’da kriket maçlarında arı saldırıları daha önce de yaşanmıştı. 2019’da Hindistan A ile England Lions arasında Kerala eyaletinin Thiruvananthapuram kentinde oynanan bir karşılaşma, tribün altındaki bir kovandan çıkan arı sürüsü nedeniyle kısa süreliğine durdurulmuştu. O olayda beş seyirci hafif yaralanmış, oyuncular zarar görmemişti.

