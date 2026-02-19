Lüks otellerde 1 kuruşa konaklamanın yöntemini buldu: Türünün ilk örneği olan suçtan tutuklandı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İspanyol polisi, türünün ilk örneği olduğu belirtilen siber suçla ilgili olarak 20 yaşında bir adamı tutukladığını açıkladı. Genç adamın, lüks otellerde sadece 1 kuruşa kaldığı ortaya çıktı.
Şüpheli, çevrimiçi bir ödeme sistemini manipüle ederek, elektronik ödeme platformunun doğrulama sürecini değiştiriyordu. Bu sayede rezervasyonlar tamamen ödenmiş gibi görünüyordu. Örneğin geceliği 1000 euro yani yaklaşık 52 bin TL olan otel odası için sadece 1 kuruş ödüyordu. Hatta oteldeki ücretli ürünleri de tüketiyor zaman zaman bunların da ücretini ödemiyordu.
İspanya Ulusal Polisi, "Bu siber saldırı, ödeme doğrulama sistemini değiştirmek için özel olarak tasarlanmıştı ve bu yöntemi kullanan bir suçu ilk kez tespit ediyoruz" dedi.
Polis, genç adamı Madrid'de lüks bir otelde 4 gecelik toplam 4 bin euro yani yaklaşık 207 bin TL'lik bir rezervasyonla kaldığı sırada yakaladı. Otel yetkilileri, 20 bin eurodan yani 1 milyon TL'den fazla zarara uğradıklarını açıkladı.
Dailymail'in haberine göre soruşturma, çevrimiçi rezervasyon sitesinin bu ayın başlarında şüpheli faaliyetler fark etmesinin ardından başlatıldı. İşlemler başlangıçta eksiksiz ve doğru görünüyordu, ancak usulsüzlük ancak günler sonra ödeme platformunun büyük oranda indirimli tutarı etkilenen şirkete aktarmasıyla ortaya çıktı.