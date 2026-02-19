İspanyol polisi, türünün ilk örneği olduğu belirtilen siber suçla ilgili olarak 20 yaşında bir adamı tutukladığını açıkladı. Genç adamın, lüks otellerde sadece 1 kuruşa kaldığı ortaya çıktı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Lüks otellerde 1 kuruşa konaklamanın yöntemini buldu: Türünün ilk örneği olan suçtan tutuklandı İspanyol polisi, lüks otellerde 1 kuruş ödeyerek konaklayan ve bir ödeme sistemini manipüle ederek türünün ilk örneği sayılan bir siber suç işleyen 20 yaşındaki bir adamı tutukladı. Şüpheli, çevrimiçi bir ödeme sistemini manipüle ederek rezervasyonları tamamen ödenmiş gibi gösteriyordu. Geceliği 1000 euro olan otel odaları için sadece 1 kuruş ödüyordu ve oteldeki ücretli ürünleri de tüketiyordu. Bu siber saldırı, ödeme doğrulama sistemini değiştirmek için özel olarak tasarlanmıştı ve bu yöntemi kullanan bir suç ilk kez tespit ediliyor. Polis, genç adamı Madrid'de lüks bir otelde 4 gecelik 4 bin euroluk rezervasyonla kaldığı sırada yakaladı. Otel yetkilileri, 1 milyon TL'den fazla zarara uğradıklarını açıkladı. Soruşturma, çevrimiçi rezervasyon sitesinin şüpheli faaliyetler fark etmesiyle başlatıldı.

Şüpheli, çevrimiçi bir ödeme sistemini manipüle ederek, elektronik ödeme platformunun doğrulama sürecini değiştiriyordu. Bu sayede rezervasyonlar tamamen ödenmiş gibi görünüyordu. Örneğin geceliği 1000 euro yani yaklaşık 52 bin TL olan otel odası için sadece 1 kuruş ödüyordu. Hatta oteldeki ücretli ürünleri de tüketiyor zaman zaman bunların da ücretini ödemiyordu.

BİR OTELİ 1 MİLYON TL'DEN FAZLA ZARARA UĞRATTI

İspanya Ulusal Polisi, "Bu siber saldırı, ödeme doğrulama sistemini değiştirmek için özel olarak tasarlanmıştı ve bu yöntemi kullanan bir suçu ilk kez tespit ediyoruz" dedi.

Polis, genç adamı Madrid'de lüks bir otelde 4 gecelik toplam 4 bin euro yani yaklaşık 207 bin TL'lik bir rezervasyonla kaldığı sırada yakaladı. Otel yetkilileri, 20 bin eurodan yani 1 milyon TL'den fazla zarara uğradıklarını açıkladı.

NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Dailymail'in haberine göre soruşturma, çevrimiçi rezervasyon sitesinin bu ayın başlarında şüpheli faaliyetler fark etmesinin ardından başlatıldı. İşlemler başlangıçta eksiksiz ve doğru görünüyordu, ancak usulsüzlük ancak günler sonra ödeme platformunun büyük oranda indirimli tutarı etkilenen şirkete aktarmasıyla ortaya çıktı.