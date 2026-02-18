Menü Kapat
Dünya
 Berrak Arıcan Baş

Nehir kenarında korkunç timsah saldırısı: Parçaları midesinden çıktı

Endonezya’nın Simeulue Adası’ndaki korkunç olay gün yüzüne çıktı. Luan Boya Nehri'nde bir kadın, timsaha yem oldu. Bir kadının nehirde çırpındığını görenler, yardım için yetişemedi, kadının cansız bedenine dair parçalar timsahın midesinden çıktı.

18.02.2026
18.02.2026
'da yine bir timsah saldırısı meydana geldi. Luan Boya Nehri yakınlarında deniz kabuklularını toplayan 36 yaşındaki Jusmitawati timsaha yem oldu. Su yüzeyinin altında saklanan timsahı fark etmeyen kadının nehirde çırpındığını duyanlar yardım için çabaladı fakat başarılı olamadılar. Silah sıkarak timsahı uzaklaştırmak isteseler de 5,8 metrelik canavar kadını bırakmadı.

Nehir kenarında korkunç timsah saldırısı: Parçaları midesinden çıktı

Endonezya'da Luan Boya Nehri yakınlarında deniz kabukluları toplayan 36 yaşındaki Jusmitawati isimli kadın, 5,8 metrelik bir timsah tarafından saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.
Kadın, su yüzeyinin altında saklanan timsahı fark etmeyerek saldırıya uğradı.
Çevredekiler silah sıkarak ve sopayla vurarak timsahı uzaklaştırmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.
Yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta öldürülen timsahın karnından Jusmitawati'nin vücut parçaları bulundu.
Yerel yetkililer, bölge sakinlerini tehlikeli nehir kenarlarında herhangi bir faaliyette bulunmaktan kaçınmaları konusunda uyardı.
Endonezya'da 14 farklı timsah türü ve vahşi nehir timsahlarının büyük bir popülasyonu bulunmaktadır.
Nehir kenarında korkunç timsah saldırısı: Parçaları midesinden çıktı

''KORKUNÇ BİR DURUM''

Çevredekilerden iki kişi, bir ağaca tırmanıp, timsaha sopayla vurmaya çalıştı fakat silah sesleri timsahı korkuttu ve suyun derinliklerine doğru geri kaçtı. Arama çalışmaları ertesi güne kadar devam etti ve timsah vahşi saldırının gerçekleştiği yerden yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta öldürüldü.

Jusmitawati'nin cesedi, vücudunun bazı kısımları eksik halde, "korkunç bir durumda" canavarın midesinden çıkarıldı.

Nehir kenarında korkunç timsah saldırısı: Parçaları midesinden çıktı

''VÜCUT PARÇALARI BULUNDU''

The Sun'ın haberine göre, yerel meclis başkanı Rasmanudin Rahamin konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

"Evet, olay yerindeydim. Yaklaşık altı metre uzunluğunda ve 90 santimetre genişliğindeki timsahı yakalamayı başardılar. Bölge sakinlerinin timsahın karnını açmasının ardından, içinde kumaş parçaları ve kurbanın vücut parçaları bulunduğu kanıtlandı."

Nehir kenarında korkunç timsah saldırısı: Parçaları midesinden çıktı

''NEHİR KENARINDAN KAÇININ''

Teluk Dalam Emniyet Müdürü Zainur Fauzi ise bölge halkına uyarıda bulundu:

"Yetkililer daha fazla önlem alana kadar, bölge sakinlerinin şimdilik tehlikeli nehir kenarlarında herhangi bir faaliyette bulunmaktan kaçınmalarını rica ediyoruz."

Öte yandan Endonezya takımadaları 14 farklı timsah türüne ev sahipliği yapıyor; bölgenin iklimine uyum sağlayan, son derece büyük ve vahşi nehir timsahlarının büyük bir popülasyonu bulunuyor.

