Nehir kenarında korkunç timsah saldırısı: Parçaları midesinden çıktı

Endonezya'da yine bir timsah saldırısı meydana geldi. Luan Boya Nehri yakınlarında deniz kabuklularını toplayan 36 yaşındaki Jusmitawati timsaha yem oldu. Su yüzeyinin altında saklanan timsahı fark etmeyen kadının nehirde çırpındığını duyanlar yardım için çabaladı fakat başarılı olamadılar. Silah sıkarak timsahı uzaklaştırmak isteseler de 5,8 metrelik canavar kadını bırakmadı.

''KORKUNÇ BİR DURUM''

Çevredekilerden iki kişi, bir ağaca tırmanıp, timsaha sopayla vurmaya çalıştı fakat silah sesleri timsahı korkuttu ve suyun derinliklerine doğru geri kaçtı. Arama çalışmaları ertesi güne kadar devam etti ve timsah vahşi saldırının gerçekleştiği yerden yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta öldürüldü.

Jusmitawati'nin cesedi, vücudunun bazı kısımları eksik halde, "korkunç bir durumda" canavarın midesinden çıkarıldı.

''VÜCUT PARÇALARI BULUNDU''

The Sun'ın haberine göre, yerel meclis başkanı Rasmanudin Rahamin konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

"Evet, olay yerindeydim. Yaklaşık altı metre uzunluğunda ve 90 santimetre genişliğindeki timsahı yakalamayı başardılar. Bölge sakinlerinin timsahın karnını açmasının ardından, içinde kumaş parçaları ve kurbanın vücut parçaları bulunduğu kanıtlandı."

''NEHİR KENARINDAN KAÇININ''

Teluk Dalam Emniyet Müdürü Zainur Fauzi ise bölge halkına uyarıda bulundu:

"Yetkililer daha fazla önlem alana kadar, bölge sakinlerinin şimdilik tehlikeli nehir kenarlarında herhangi bir faaliyette bulunmaktan kaçınmalarını rica ediyoruz."

Öte yandan Endonezya takımadaları 14 farklı timsah türüne ev sahipliği yapıyor; bölgenin iklimine uyum sağlayan, son derece büyük ve vahşi nehir timsahlarının büyük bir popülasyonu bulunuyor.