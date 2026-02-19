Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Altın için hafta sonu alarmı! İslam Memiş'ten elinde altın olanlara ABD- İran gerilimi uyarısı

Şubat 19, 2026 15:35
1
gram altın islam memiş

Altın ve gümüş fiyatları 2026 yılında da jeopolitik gerilimlerden etkileniyor. Peki altın almak mı satmak mı daha mantıklı? Yatırımcının en çok merak ettiği zamanlama konusunda uzmanlar jeopolitik gerilimlerin belirleyici olduğunu ifade ediyor. ABD- İran arasındaki gerilim piyasaların seyrini nasıl etkileyecek? Gram altın fiyatı ne zaman 10 bin lira seviyesine ulaşacak? Finans Analisti İslam Memiş, katıldığı bir Youtube programında piyasalara dair çok kritik veriler paylaştı.

2
altın fiyatları

"Bölgemizde gerilimler devam ediyor. Cenevre görüşmelerinden önce Amerika-İran tarafında bir anlaşma haberi beklemiyorum demiştim. Para Oyunları kitabımda da yazmıştım; 2025 ve 2026 yıllarında Amerika İran’a müdahale edecek, rejim değişikliği hedeflenecek diye. Aynı düşüncem geçerli. 2025’te hem İsrail hem Amerika’nın İran’a saldırısını gördük. 2026’da da bir anlaşma haberi beklemiyorum. Tekrar Amerika ve İsrail’in müdahalesini bekliyorum. En az 3 hafta sürecek sert bir çatışma ortamı yaşanabilir. Buradaki hedef İran değil, rejim değişikliği" diyen Memiş, bu beklentisinde bir değişiklik olmadığını belirtti.

3
altın ve gümüş

Görüşme sonrası anlaşma haberi pompalanınca altın ve gümüşte sert düşüşler meydana geldiğini ifade eden Memiş, oysa ortada bir anlaşma olmadığını sadece iki hafta ötelenmiş bir süreç olduğunu belirtti.
 

4
altın odak noktasında

ŞU AN TAM ODAK NOKTASINDA

Gelişmeler neticesinde ons altının 5190 dolardan 4850 dolara gerilediğini, sonra tekrar 5000 dolar civarına toparladığını söyleyen Memiş, "Şu anda tam odak noktasında bekliyor. Aşağıda 4000, yukarıda 6000 dolar var. Gümüşte de aynı, Bitcoin’de de aynı. Haber akışına göre bir kırılma olacak" dedi.

5
altın gümüş

SALDIRI GERÇEKLEŞİRSE NE OLUR?

Bitcoin tarafında herkesin düşüş beklediğinden bahseden Memiş, "Ben kripto paraların bu süreçten güçlenerek çıkacağını düşünüyorum. Yılın ilk yarısında değerli metaller, ikinci yarısında borsa ve kripto rallisi beklentim var. Kripto tarafında sadece jeopolitik gerilim hikâyesi yok; baskılanmış bir piyasa var ve toparlanma ihtiyacı var" dedi.
 

6
Manipülasyon piyasası

Manipülasyon piyasası olduğu için teknik olarak okunamayan bir süreç olduğunu açıklayan uzman isim, "Ben uzun vadeli yatırımcıyım. Nakdim olsa alırım, biraz daha gerilirse yine alırım. Kısa vadeli al-sat yapmıyorum" diyerek kendi yol haritası hakkında bilgi verdi.

7
altın, gümüş ve Bitcoin

Bu ortamda elinde altın, gümüş ve Bitcoin olan yatırımcılar için yapılacak en kritik şeyin  malda beklemek olduğunu savunan Memiş, "Salı günü sert düşüşte panik olanlar bugün bunun bir oyun olduğunu gördü. 2026 yılı manipülasyon yılı. Malını koruyan kârlı çıkar. Bu yıl para kazanma yılı değil, varlığı koruma yılı" dedi.

8
Ons altın

Ons altının 6000 dolar seviyesine gelirse kademeli satış yapacağının sinyallerini veren Memiş, "5880-6000 aralığında dolar pozisyonuna geçerim. Bitcoin’i olmayan da altınla Bitcoin alırsa zarar etmez diye düşünüyorum" dedi.
 

9
Gümüş bu yıl alım fırsatı sunar mı?

Gümüş bu yıl alım fırsatı sunar mı?

"Altında 3880 dolardan başlayan yükseliş 5600’e kadar gitti, sonra iki günde 4400’e çekildi. Gümüşte 50 dolar üzeri pahalı demiştim. 122 dolara kadar gitti, sonra 51 dolara düştü, şimdi 78-79 dolar civarında. Yukarıda 90 dolar güçlü direnç. Bu yıl tekrar 3 haneli ons beklemiyorum. 50 dolar seviyesini bekliyorum" diyen MEmiş, 50 dolar üzerinde maliyet yapmayacağını belirtti.
 

10
KRİPTO RALLİSİ 2027'YE KALIR MI?

KRİPTO RALLİSİ 2027'YE KALIR MI?

Manipülasyon piyasasında tarih vermenin imkansız olduğunun altını çizen İSlam Memiş, "Seviye okurum. Altında 6000, gümüşte 90, Bitcoin’de 120.000-130.000 dolar beklentim var. Şu anki seviyeleri Bitcoin tarafında ucuz görüyorum" dedi.
 

11
GRAM ALTIN NE ZAMAN 10 BİN LİRA OLUR?

GRAM ALTIN NE ZAMAN 10 BİN LİRA OLUR?

Gram altın tarafında bu yıl beklentisinin 5 haneli rakam, 10.000 TL seviyesi olduğunu hatırlatan Memiş, "Önce 6000 dolar onsu görelim. 10.000 TL’den sonra 8000 TL’ye bir geri çekilme olabilir" diyerek yatırımcıları uyardı.
 

12
altın ve gümüş

2026 yılında altın ve gümüşün 2025 yılındaki gibi kazandırmayacağını vurgulayan Memiş, "Geçen yıl altın %110, gümüş %200 getirdi. Bu yıl o kadar beklemiyorum. 2026’nın iki şampiyonu borsa ve Bitcoin" diyerek 2026 yılının asıl şampiyonlarını açıkladı.

13
Gümüş için yıl sonu öngörüsü

Gümüş için yıl sonu öngörüsünü paylaşan uzman isim, "Yukarıda 90, aşağıda 50 dolar var. 50 dolar üzeri maliyet yapmam. Şu an bana göre pahalı değil ama alım da yapmam" diyerek gümüş yatırımcısını bilgilendirdi.
 

14
Amerika-İran gerilimi

"Son olarak, Amerika-İran gerilimi haftanın ana gündem maddesi. Jeopolitik riskler yüksek. Yatırımcıların özellikle hafta sonlarına dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Her hafta sonu risk uyarısı yapıyorum. Piyasa savunmasız olduğu zaman hamle gelir" diyen İslam Memiş, tüm yatırımcıları bu yüzden temkinli olmak davet etti.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.