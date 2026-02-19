Altın için hafta sonu alarmı! İslam Memiş'ten elinde altın olanlara ABD- İran gerilimi uyarısı

"Bölgemizde gerilimler devam ediyor. Cenevre görüşmelerinden önce Amerika-İran tarafında bir anlaşma haberi beklemiyorum demiştim. Para Oyunları kitabımda da yazmıştım; 2025 ve 2026 yıllarında Amerika İran’a müdahale edecek, rejim değişikliği hedeflenecek diye. Aynı düşüncem geçerli. 2025’te hem İsrail hem Amerika’nın İran’a saldırısını gördük. 2026’da da bir anlaşma haberi beklemiyorum. Tekrar Amerika ve İsrail’in müdahalesini bekliyorum. En az 3 hafta sürecek sert bir çatışma ortamı yaşanabilir. Buradaki hedef İran değil, rejim değişikliği" diyen Memiş, bu beklentisinde bir değişiklik olmadığını belirtti.