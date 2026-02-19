Dünya devi Nestlé küçülmeye gidiyor

Geçen ekim ayında göreve başlayan CEO Philipp Navratil’in liderliğinde başlatılan stratejik dönüşüm süreci, aslında şirketin önümüzdeki yıllardaki yol haritasını da netleştiriyor. Hedef açık: Daha odaklı, daha hızlı ve daha kârlı bir yapı.

16 BİN KİŞİ İŞTEN ÇIKARILACAK

Planın en dikkat çeken ayağı ise iş gücü tarafında. Önümüzdeki iki yıl içinde 16 bin kişinin işine son verilmesi öngörülüyor. Bu rakam, yaklaşık 280 bin kişilik toplam çalışan sayısının yüzde 6’sına karşılık geliyor.

Şirket, bu adımla 2027 sonuna kadar yıllık 1 milyar İsviçre frangı, yani yaklaşık 1,3 milyar dolar tasarruf etmeyi hedefliyor. Açıklamaya göre bu tasarruf hedefinin yüzde 20’sine şimdiden ulaşılmış durumda. Doğrusu, bu da dönüşümün oldukça hızlı ilerlediğini gösteriyor.