Dünya devi Nestlé küçülmeye gidiyor

Dünya gıda devi Nestlé, maliyetleri kısmak ve yapıyı sadeleştirmek için düğmeye bastı. 16 bin kişilik işten çıkarma planı devreye girerken, şirket 2027’ye kadar 1 milyar İsviçre frangı tasarruf hedefliyor.
Küresel gıda sektörünün en büyük oyuncularından Nestlé, kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecine girdi. Şirket, operasyonlarını daha yalın hale getirmek ve verimliliği artırmak için geniş çaplı bir küçülme planını hayata geçiriyor.
Geçen ekim ayında göreve başlayan CEO Philipp Navratil’in liderliğinde başlatılan stratejik dönüşüm süreci, aslında şirketin önümüzdeki yıllardaki yol haritasını da netleştiriyor. Hedef açık: Daha odaklı, daha hızlı ve daha kârlı bir yapı.
Planın en dikkat çeken ayağı ise iş gücü tarafında. Önümüzdeki iki yıl içinde 16 bin kişinin işine son verilmesi öngörülüyor. Bu rakam, yaklaşık 280 bin kişilik toplam çalışan sayısının yüzde 6’sına karşılık geliyor.
Şirket, bu adımla 2027 sonuna kadar yıllık 1 milyar İsviçre frangı, yani yaklaşık 1,3 milyar dolar tasarruf etmeyi hedefliyor. Açıklamaya göre bu tasarruf hedefinin yüzde 20’sine şimdiden ulaşılmış durumda. Doğrusu, bu da dönüşümün oldukça hızlı ilerlediğini gösteriyor.
Nestlé, bundan sonraki dönemde kahve, evcil hayvan ürünleri, beslenme ve sağlık ürünleri ile gıda ve atıştırmalık kategorilerine ağırlık verecek. Şirket, kaynaklarını bu ana iş kollarına yoğunlaştırmayı planlıyor.
Öte yandan dondurma tarafında da önemli bir gelişme var. Stratejik odaklanma kapsamında, dondurma iş kolunun kalan varlıklarının Froneri’ye devri için ileri düzey görüşmeler sürüyor. Yani şirket, bazı alanlardan tamamen çıkmaya hazırlanıyor.
Navratil yönetimi, pazarlama ve inovasyon yatırımlarını finanse edebilmek için sert bir maliyet yönetimi programı uyguluyor. Bir yandan tasarruf, diğer yandan büyüme için yeni yatırımlar… Dengesi zor bir süreç.
Şirketin 2025 finansal sonuçları da bu dönüşüm kararının arka planını ortaya koyuyor. Nestlé’nin satışları geçen yıl yüzde 2 düşerek 89 milyar 490 milyon İsviçre frangına geriledi. Bu rakam, analistlerin 89,83 milyar İsviçre frangı yönündeki beklentisinin biraz altında kaldı.
Net kâr ise daha sert düştü. Yüzde 17 azalışla 9,03 milyar İsviçre frangına indi.
Buna karşılık, kur etkisi ve satın almalar hariç tutulan organik satışlar yüzde 3,5 artış gösterdi. Analistlerin beklentisi yüzde 3,38 artış yönündeydi. Yani işin özünde, şirketin çekirdek performansı beklentilerin hafif üzerinde seyrediyor.