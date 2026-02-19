Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Dünya devi Nestlé küçülmeye gidiyor

Şubat 19, 2026 13:31
1
Dünya devi Nestlé küçülmeye gidiyor

Dünya gıda devi Nestlé, maliyetleri kısmak ve yapıyı sadeleştirmek için düğmeye bastı. 16 bin kişilik işten çıkarma planı devreye girerken, şirket 2027’ye kadar 1 milyar İsviçre frangı tasarruf hedefliyor.

Küresel gıda sektörünün en büyük oyuncularından Nestlé, kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecine girdi. Şirket, operasyonlarını daha yalın hale getirmek ve verimliliği artırmak için geniş çaplı bir küçülme planını hayata geçiriyor.

2
Dünya devi Nestlé küçülmeye gidiyor

Geçen ekim ayında göreve başlayan CEO Philipp Navratil’in liderliğinde başlatılan stratejik dönüşüm süreci, aslında şirketin önümüzdeki yıllardaki yol haritasını da netleştiriyor. Hedef açık: Daha odaklı, daha hızlı ve daha kârlı bir yapı.

16 BİN KİŞİ İŞTEN ÇIKARILACAK

Planın en dikkat çeken ayağı ise iş gücü tarafında. Önümüzdeki iki yıl içinde 16 bin kişinin işine son verilmesi öngörülüyor. Bu rakam, yaklaşık 280 bin kişilik toplam çalışan sayısının yüzde 6’sına karşılık geliyor.

Şirket, bu adımla 2027 sonuna kadar yıllık 1 milyar İsviçre frangı, yani yaklaşık 1,3 milyar dolar tasarruf etmeyi hedefliyor. Açıklamaya göre bu tasarruf hedefinin yüzde 20’sine şimdiden ulaşılmış durumda. Doğrusu, bu da dönüşümün oldukça hızlı ilerlediğini gösteriyor.

3
Dünya devi Nestlé küçülmeye gidiyor

ODAK ALANLARI YENİDEN BELİRLENİYOR

Nestlé, bundan sonraki dönemde kahve, evcil hayvan ürünleri, beslenme ve sağlık ürünleri ile gıda ve atıştırmalık kategorilerine ağırlık verecek. Şirket, kaynaklarını bu ana iş kollarına yoğunlaştırmayı planlıyor.

Öte yandan dondurma tarafında da önemli bir gelişme var. Stratejik odaklanma kapsamında, dondurma iş kolunun kalan varlıklarının Froneri’ye devri için ileri düzey görüşmeler sürüyor. Yani şirket, bazı alanlardan tamamen çıkmaya hazırlanıyor.

4
Dünya devi Nestlé küçülmeye gidiyor

Navratil yönetimi, pazarlama ve inovasyon yatırımlarını finanse edebilmek için sert bir maliyet yönetimi programı uyguluyor. Bir yandan tasarruf, diğer yandan büyüme için yeni yatırımlar… Dengesi zor bir süreç.

SATIŞ VE KÂR RAKAMLARI GERİLEDİ

Şirketin 2025 finansal sonuçları da bu dönüşüm kararının arka planını ortaya koyuyor. Nestlé’nin satışları geçen yıl yüzde 2 düşerek 89 milyar 490 milyon İsviçre frangına geriledi. Bu rakam, analistlerin 89,83 milyar İsviçre frangı yönündeki beklentisinin biraz altında kaldı.

5
Dünya devi Nestlé küçülmeye gidiyor

Net kâr ise daha sert düştü. Yüzde 17 azalışla 9,03 milyar İsviçre frangına indi.

Buna karşılık, kur etkisi ve satın almalar hariç tutulan organik satışlar yüzde 3,5 artış gösterdi. Analistlerin beklentisi yüzde 3,38 artış yönündeydi. Yani işin özünde, şirketin çekirdek performansı beklentilerin hafif üzerinde seyrediyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.